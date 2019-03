Le Keio Plaza Hotel Tokyo va organiser un buffet de desserts sur le thème de Cendrillon baptisé « World of Glass Dessert Buffet »





Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), l'un des plus prestigieux hôtels internationaux du Japon, situé à Shinjuku, Tokyo, s'apprête à organiser un événement spécial intitulé « World of Glass Dessert Buffet » (Un buffet de desserts dans un monde de verre) basé sur « Cendrillon », le conte de fées populaire écrit par l'auteur français Charles Perrault. Cet événement aura lieu au restaurant « Jurin », ouvert toute la journée, situé au deuxième étage de notre hôtel, du lundi 1er avril au dimanche 30 juin 2019. Des desserts spécialement préparés, dont de la mousse à la vanille à l'image de Cendrillon, un gâteau-éponge représentant des calèches et d'autres, soit un total de 30 desserts différents basés sur des personnages et des motifs apparaissant dans Cendrillon, constitueront les pièces maîtresses de ce buffet. En outre, notre hôtel préparera un site spécial au sein de notre hôtel basé sur le concept de « Jeune fille envoûtée qui devient princesse » pour que les clients puissent prendre des photos commémoratives.

Notre restaurant « Jurin », ouvert toute la journée avait déjà préparé des buffets de desserts inspirés d'autres contes de fées, notamment « Alice au pays des merveilles », « La Belle et la Bête» et autres contes, ainsi que divers desserts illustrant des personnages et des motifs hautement photogéniques, parfaits pour les publications sur Instagram et autres réseaux sociaux. L'événement à venir basé sur Cendrillon présentera des scènes du « Grand bal élégant » qui se déroule au palais, avec notamment la princesse portant un diadème, une pantoufle de verre placée sur une plateforme et d'autres scènes reflétées dans nos desserts qui offriront des occasions de prendre des photos très pittoresques.

À propos du Keio Plaza Hotel

Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), situé à Shinjuku, en plein centre de la capitale japonaise, Tokyo, est l'un des plus grands hôtels internationaux du Japon. Notre hôtel compte plus de 20 restaurants et bars, et accueille une vaste clientèle locale et internationale, séduite par nos installations accueillantes, notre hospitalité chaleureuse et de nos services uniques permettant de découvrir la culture japonaise, avec notamment des cérémonies du thé, ou la possibilité d'essayer des kimonos de mariage, et bien d'autres choses encore. Pour en savoir plus sur nos installations d'accueil et nos services, veuillez consulter notre site Internet, ou nous retrouver sur YouTube, Facebook ou Instagram.

