C3 annonce 10 nouvelles alliances avec des intégrateurs de systèmes de premier plan





C3, le premier fournisseur de logiciel d'IA qui accélère la transformation numérique a annoncé aujourd'hui le Programme de partenariat C3 pour adapter la mise en oeuvre de la technologie IA de C3. Les dix premiers partenaires à rejoindre le programme sont BGP Management Consulting, CGI, Clarity Insights, intelia, Neal Analytics, Ortec, Pariveda Solutions, Solstice et West Monroe Partners.

Les partenaires de C3 comptent collectivement plus de 3 000 employés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, avec des compétences en ingénierie de données, en science des données et en développement d'applications pour la Suite C3 AI.

Les professionnels partenaires de C3 obtiendront une certification sur les principes fondamentaux de la Suite C3 AI ainsi que des spécialisations dans le développement d'applications et la science des données. Les partenaires de C3 aideront les clients à générer plus rapidement de la valeur en prenant en charge les implémentations de la Suite C3 AI ainsi que des applications de C3, notamment C3 Predictive Maintenance, C3 Anti-Money Laundering, C3 Energy Management, C3 Fraud Detection, C3 Sensor Health, et C3 Inventory Optimization.

« Le marché des applications logicielles d'IA et d'IdO devrait dépasser les 250 milliards USD d'ici 2021. Nous sommes ravis de travailler avec des fournisseurs de services innovants et de premier plan pour créer de nouvelles opportunités pour des organisations mondiales travaillant dans divers secteurs comme le pétrole et le gaz, les soins de santé, la vente au détail, les services publics, l'exploitation minière, les services financiers, l'aérospatiale et la défense », a déclaré Ed Abbo, directeur technique de C3. « Ensemble, C3 et ses partenaires vont aider à résoudre des problèmes qui étaient auparavant insolubles et à générer de la valeur en quelques semaines ou mois au lieu de plusieurs années. »

À propos de C3

C3 est un fournisseur de logiciel d'IA de premier plan qui accélère la transformation numérique. C3 fournit un ensemble complet et éprouvé de capacités pour développer, déployer et exploiter une IA, des analyses prédictives, et des applications IdO à grande échelle 25 à 100 fois plus rapidement que les approches alternatives. Le coeur de l'offre C3 est une architecture IA révolutionnaire, extensible, orientée modèle, qui améliore radicalement la productivité des experts en données et des développeurs d'applications tout en pérennisant les applications contre l'évolution de la TI sous-jacente. La Suite C3 AI prend en charge des applications IA configurables, préconstruites, à forte valeur pour la maintenance préventive, la détection de fraude, la santé des réseaux capteurs, l'optimisation de la chaîne logistique, la gestion de l'énergie, la lutte contre le blanchiment de capitaux et l'engagement client. Voir www.C3.ai

