Chiffres du trafic de Fraport - Février 2019: la tendance positive se poursuit

FRANCFORT, Allemagne, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- FRA/gk-rap ? En février 2019, l'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli plus de 4,5 millions de passagers, soit une augmentation de 4,3 % en glissement annuel. Au cours des deux premiers mois de l'année, FRA a enregistré une augmentation des passagers de 3,3 %.

Les mouvements d'avions ont augmenté de 4,7 % pour atteindre 36 849 décollages et atterrissages au cours du mois de rapport. La masse maximale au décollage (MTOW) cumulée a progressé de 4,6 %, soit presque 2,3 millions de tonnes métriques. Reflétant le ralentissement en cours des échanges commerciaux internationaux, le volume total du fret (fret aérien + poste aérienne) s'est contracté à hauteur de 3,4 %, soit 161 366 tonnes métriques.

Les aéroports du groupe du portefeuille international de Fraport ont maintenu leurs résultats positifs en février 2019. L'aéroport de Ljubljana (LJU), en Slovénie, a desservi 105 470 passagers, soit une augmentation de 6,3 %. Au Brésil, le trafic combiné des aéroports de Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA) a grimpé de 15,8 %, soit 1,2 million de passagers.

Les aéroports régionaux grecs de Fraport ont enregistré une croissance d'ensemble de 13,6 %, soit 588 433 passagers. Parmi les aéroports les plus actifs on peut citer ceux de Thessalonique (SKG), avec 368 119 passagers (une hausse de 24,2 %), de La Canée (CHQ) sur l'île de Crète, avec 47 661 passagers (une hausse de 19,6 %) et de Rhodes (RHO), avec 46 331 passagers (une diminution de 13,0 %).

Au Pérou, l'aéroport de Lima (LIM) a enregistré une augmentation du trafic de 4,6 %, soit environ 1,8 million de passagers. Les deux aéroports bulgares de Varna (VAR) et Bourgas (BOJ), ensemble, ont comptabilisé une légère hausse de 0,9 %, soit 61 580 passagers. L'aéroport d'Antalya (AYT), en Turquie, a desservi 766 068 passagers, soit une augmentation de 10,4 %. L'aéroport de Poulkovo (LED), à Saint-Pétersbourg, en Russie, a enregistré une croissance de 13,5 %, soit environ 1,1 million de passagers. Le trafic à l'aéroport de Xi'an (XIY), en Chine, a progressé de 6,8 %, soit 3,7 millions de passagers.

FRA Francfort Allemagne 100 4 554 060 4,3 158 862 -2,6 36 849 4,7 9 206 012 3,3 320 328 -2,8 74 525 3,5

LJU Ljubljana Slovénie 100 105 470 6,3 922 -0,9 2 417 9,2 208 995 4,7 1 899 -2,4 4 926 5,3

Fraport Brésil 100 1 223 980 15,8 6 267 5,2 10 744 6,6 2 697 480 13,4 12 784 8,6 23 394 7

FOR Fortaleza Brésil 100 562 510 27,5 3 332 7,6 4 619 17,5 1 307 815 24 6 961 11,2 10 784 21,3

POA Porto Alegre Brésil 100 661 470 7,3 2 935 2,6 6 125 -0,4 1 389 665 4,9 5 823 5,5 12 610 -2,8

Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 588 433 13,6 550 0,3 6 119 13,3 1 206 362 12,9 1 121 10,5 12 948 14

Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 446 598 15,8 425 0,2 4 172 13,6 919 952 15,6 873 26,8 8 838 14,2

CFU Corcyre (Corfu) Grèce 73,40 19 930 9,0 14 -6,7 320 -8,0 40 503 6,9 28 79,7 649 -11,3

CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 47 661 19,6 43 48,6 428 44,6 98 610 18,7 70 30,3 927 53,5

EFL Céphalonie Grèce 73,40 3 108 52,7 0 -100 92 22,7 6 201 57,9 0 -1,6 200 28,2

KVA Kavala Grèce 73,40 4 651 -82,4 7 > 100 94 -67,4 12 322 -79,1 15 > 100 227 -66,1

PVK Aktion/Lefkada Grèce 73,40 265 33,2 0 n/d 56 -17,6 535 1,3 0 n/d 114 -14,9

SKG Thessalonique Grèce 73,40 368 119 24,2 360 -4,5 3 090 24,4 756 427 24,8 757 23,4 6 531 25,4

ZTH Zakynthos Grèce 73,40 2 864 7,8 2 > 100 92 -19,3 5 354 -1,8 3 > 100 190 -18,1

Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 141 835 7,4 125 0,6 1 947 12,8 286 410 5,1 248 -23,9 4 110 13,6

JMK Mykonos Grèce 73,40 6 902 24,3 4 > 100 121 0,8 13 468 58 6 > 100 266 34,3

JSI Skiathos Grèce 73,40 915 -0,9 0 n/d 38 -5 1 754 -2,3 0 n/d 78 -4,9

JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 38 324 25,8 11 12,7 375 38,9 72 252 18,7 21 4,8 729 27,4

KGS Kos Grèce 73,40 16 995 22,4 21 3,7 296 3,5 34 828 11,5 40 6,4 650 7,4

MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 21 987 15 26 -8,4 417 48,9 45 453 15,6 56 -12,7 893 47,4

RHO Rhodes Grèce 73,40 46 331 -13,0 47 4,7 446 -14,4 97 168 -13,2 92 -43,9 962 -13,4

SMI Samos Grèce 73,40 10 381 16,9 17 -16,1 254 21,5 21 487 14,3 34 -15,7 532 19,6

LIM Lima Pérou 70,01 1 789 855 4,6 17 726 0,7 14 623 -0,6 3 701 067 4,5 41 582 -2,2 30 350 -2,8

Fraport Twin Star 60 61 580 0,9 465 -38,7 630 -5,4 129 504 -3,3 956 -41 1 310 -10,7

BOJ Bourgas Bulgarie 60 10 565 7,8 453 -39,7 161 9,5 21 622 -5,4 937 -41,7 328 -4,1

VAR Varna Bulgarie 60 51 015 -0,4 12 67,3 469 -9,6 107 882 -2,9 19 59,4 982 -12,7

































AYT Antalya Turquie 51 766 068 10,4 n/d n/d 5 583 14,1 1 643 229 10 n/d n/d 12 109 17,2

LED Saint-Pétersbourg Russie 25 1 082 934 13,5 n/d n/d 11 054 10 2 313 084 13,8 n/d n/d 23 464 9,8

XIY Xi'an Chine 24,5 3 735 357 6,8 15 327 -10,1 26 259 3,9 7 503 006 10,3 44 585 4,7 54 602 7,4





































Février 2019 Mois ? % YTD 2019 ? % Passagers 4 554 345 4,3 9 206 532 3,3 Marchandises (fret et poste) 161 366 -3,4 324 698 -3,8 Mouvements d'avions 36 849 4,7 74 525 3,5 MTOW (en tonnes métriques)3 2 281 460 4,6 4 654 285 3 PAX/PAX-flight4 132,6 -0,5 132,5 -0,3 Taux d'occupation des sièges (%) 72,9

72,6

Taux de ponctualité (%) 83,1

79,3











Aéroport de Francfort Part PAX ? %5 Part PAX ? %5 Répartition géographique Mois YTD Continental 62,5 4,5 61,1 3,3 Allemagne 11,8 3,5 11,2 1,7 Europe (sauf Allemagne) 50,7 4,7 49,9 3,6 Europe de l'Ouest 42,1 3,9 41,2 2,8 Europe de l'Est 8,7 9,0 8,7 7,5 Intercontinental 37,5 4 38,9 3,3 Afrique 5 8,2 5,1 8,4 Moyen-Orient 5,9 -3,2 6 -3,2 Amérique du Nord 10,3 4,9 11 2,6 Amérique centrale et du Sud 4,6 8,6 4,8 7,1 Extrême-Orient 11,7 3,7 12,1 4 Australie 0 s.o. 0 n/d











Définitions : 1 Selon la définition ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2 Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3 Trafic entrant uniquement ; 4 Trafic de vols réguliers et charter ; 5 variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + poste

Fraport AG

