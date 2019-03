Lancement par le gouvernement du Royaume-Uni de la campagne Designing Our Future (Façonner notre avenir) présentant les plus grandes innovations britanniques lors d'un événement de trois jours à New York





Du 2 au 4 avril, aura lieu le coup d'envoi en Amérique du Nord de la campagne Designing Our Future (Façonner notre avenir) qui met l'accent sur les partenariats transatlantiques de la Grande-Bretagne permettant de surmonter les défis communs posés à la société, du vieillissement en santé aux solutions de transport urbain durable.

NEW YORK, 13 mars 2019 /CNW/ - Ministère du commerce international du Royaume-Uni a dévoilé la tenue de Designing Our Future (Façonner notre avenir), un événement d'affaires dynamique visant à faire valoir les innovations et le leadership éclairé britanniques en matière de technologies et de pratiques.

L'événement de trois jours, qui se tiendra à New York du 2 au 4 avril, rassemblera plus d'une centaine de leaders d'opinion, d'influenceurs, d'entrepreneurs et de décideurs dans des domaines névralgiques allant de la technologie et la mobilité à la durabilité dans l'industrie de la mode. On y abordera les enjeux touchant nos économies contemporaines en explorant les innovations et les idées qui façonneront notre avenir.

Plus d'un millier de participants sont attendus au Altman Building dans la partie sud de Manhattan, où se déroulera cet événement sous forme de séminaires, d'ateliers, d'échanges, de tables rondes et de conférences. Parmi les conférenciers vedettes figurent Dame Glenda Bailey, éditrice en chef au magazine Harper's Bazaar, ainsi que deux autres membres de l'Ordre de l'Empire britannique, la professeure Sue Black, technologue évangéliste, experte des compétences numériques et entrepreneure sociale, et le célèbre horloger D? h. c. Roger Smith.

Susan le Jeune d'Allegeershecque, Haut-commissaire britannique au Canada, déclarait :

« Le Royaume-Uni est un chef de file mondial sur le plan du commerce et de l'innovation. Designing Our Future (Façonner notre avenir) souligne les liens qui unissent ces domaines et explique comment les entreprises britanniques se surpassent pour aborder certains des plus grands enjeux auxquels fait face la société d'aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette démarche, les collaborations entre partenaires du Royaume-Uni et du Canada débouchent sur des solutions permettant de rendre notre développement économique plus responsable ou de voir nos populations vieillir en meilleure santé. Le vaste réseau professionnel britannique à l'échelle du Canada met à disposition des experts des affaires prêts à conseiller et à aider les entreprises canadiennes qui cherchent à investir au Royaume-Uni ou à s'approvisionner auprès de nos entreprises de haut calibre mondial. Les exportations de biens et services du Royaume-Uni vers le Canada se sont chiffrées en 2016 à 14,4 milliards de dollars, et l'avenir s'annonce aussi prometteur pour les partenariats entre le Royaume-Uni et le Canada. »

Les experts réunis à l'événement discuteront des innovations tournées vers l'avenir dans divers secteurs, qui vont des technologies financières et de l'intelligence artificielle (IA) au vieillissement en santé et aux déplacements urbains. Les présentations comprendront des prestations de Mike McGee, cofondateur de l'entreprise maintes fois primée aux Oscars, Framestore, qui traitera de l'influence des technologies sur la narration immersive.

DisruptHR explorera le milieu de travail de demain et la mise en commun de l'effectif humain, de la culture et la technologie. Les participants pourront également admirer certaines oeuvres du Musée du design du Royaume-Uni tout juste avant qu'elles soient exposées à l'Institut Pratt de New York.

Entre autres, les présentations suivantes auront lieu :

11:FS présente Fintech Insider: Live (la technofinance : en direct) , appuyé par De La Rue . Sam Maule, directeur de 11:FS, sera accompagné de Natalie Ceeney d'Innovate Finance et de Richard Hird de De La Rue. Cette baladodiffusion d'enregistrement en direct, à laquelle se joindront d'autres conférenciers dont le nom sera dévoilé plus tard, portera sur la technofinance au Royaume-Uni et explorera l'avenir de l'argent au Royaume-Uni, aux États-Unis et à l'échelle mondiale.



« Healthy Aging: How to Add Five Healthy Years to Your Life » (Vieillir en santé en prolongeant sa vie de cinq années en pleine santé), conférence animée par le technologue futuriste et expert de géopolitique Jamie Metzl, avec comme invités Lynne Corner, Ph. D., du National Innovation Centre for Ageing au Royaume-Uni et George MacGinnis de UK Research and Innovation.



au Royaume-Uni et George MacGinnis de UK Research and Innovation. « Transforming Urban Mobility: Sustainable Solutions and Innovative Technology » (La mobilité urbaine en transformation : des solutions responsables et des technologies novatrices), avec Andy Byford, président de la Société de transport de la ville de New York, Crissy Ditmore, directrice de Strategy of Cubic, et Anita Sengupta, Ph. D., responsable principale des produits et cofondatrice d'Airspace Experience Technologies.



Une conversation au coin du feu avec une icône de l'industrie de la mode, Dame Glenda Bailey, éditrice en chef au magazine Harper's Bazaar, et avec Stuart Vevers, directeur artistique de la griffe Coach, qui parleront du secteur de la mode, de la responsabilité corporative et sociale de marques contemporaines, et de la durabilité dans l'industrie du vêtement.



Des experts de l'Institut Alan Turing (The Alan Turing Institute), de Darktrace et d'Onfido discuteront du pouvoir de transformation qu'exerce l'IA sur le travail et les secteurs de l'économie de demain.

Pour en savoir plus sur Designing Our Future (Façonner notre avenir), visitez le great.gov.uk/future et joignez-vous sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #GREATfuture. Les gens de la presse qui souhaitent s'inscrire en vue de l'événement new-yorkais Designing Our Future (Façonner notre avenir) peuvent cliquer ici.

Notes pour les services de rédaction :

Les entreprises et organismes du Royaume-Uni s'emploient à aborder certains des plus grands enjeux posés à notre génération, dont les quatre grands défis au Royaume-Uni : données et IA, société vieillissante, croissance écoresponsable et avenir de la mobilité.

La réussite économique du Royaume-Uni doit s'appuyer sur la croissance écoresponsable et l'innovation sobre en carbone. Depuis 1990, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni s'est accru du deux tiers tout en voyant diminuer ses émissions de l'ordre de 40 %. Le gouvernement du Royaume-Uni annonçait le 7 mars son Entente dans le secteur éolien extracôtier, consultable au lien suivant GOV.UK

Les partenaires commerciaux pour Designing Our Future (Façonner notre avenir) comprennent De La Rue, British Airways, Concise et Imagination.

À propos de Ministère du commerce international du Royaume-Uni

Avec son personnel d'experts-conseils, tant au Royaume-Uni que dans plus d'une centaine de marchés internationaux, Ministère du commerce international du Royaume-Uni est une autorité gouvernementale qui aide les entreprises établies au Royaume-Uni à s'épanouir dans l'économie mondiale et les entreprises de l'étranger à engager des investissements de grande qualité au Royaume-Uni. Le gouvernement a mis en oeuvre récemment sa stratégie d'exportation à long terme visant à faire passer la valeur totale des exportations de 30 % actuellement à 35 % du PIB, ainsi qu'une nouvelle stratégie d'investissements directs étrangers (IDE) ayant pour but de renforcer sa position actuelle au premier rang en tant que destination d'IDE en Europe.

Le gouvernement du Royaume-Uni a également mis en oeuvre sa stratégie industrielle visant à construire une Grande-Bretagne alignée sur l'avenir et à aider les entreprises à créer de meilleurs emplois, mieux rémunérés, en investissant dans les compétences, les industries et les infrastructures de demain.

