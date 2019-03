Pétition à Montréal au sujet du Publisac : réaction de TC Transcontinental





MONTRÉAL, 13 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental, propriétaire du Publisac, réagit à la pétition de citoyens, autorisée aujourd'hui par la Ville de Montréal, demandant une consultation publique sur le Publisac. TC Transcontinental réitère qu'elle participera, le cas échéant, à toute consultation publique sur le Publisac.



« La demande de transformation du modèle d'affaires du Publisac vers un modèle d'abonnement est l'équivalent de demander la fin du Publisac, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Un tel modèle ne serait pas viable à cause de sa complexité et des coûts prohibitifs qu'il engendrerait. Les ménages québécois seraient ainsi privés d'un produit géré de façon responsable sur le plan environnemental et apprécié par la très grande majorité d'entre eux pour faire des économies, s'informer de divers services locaux, ainsi que recevoir leur hebdo. Les commerçants locaux seraient pour leur part privés d'un véhicule de promotion important, à l'ère de la vive concurrence des géants de la vente en ligne. La gestion d'un système d'abonnement de plus de trois millions de portes au Québec ne permettrait pas le maintien du Publisac. Il n'y a d'ailleurs aucun endroit en Amérique du Nord où un modèle de distribution de circulaires et d'information locale gratuite fonctionne par abonnement. »

Sur le plan environnemental, le sac et le contenu du Publisac sont tous deux 100 % recyclables et chaque Publisac affiche les directives à cet égard. En 2019, TC Transcontinental s'est engagée à mieux informer les citoyens sur le caractère recyclable du sac et à les encourager à séparer le sac de son contenu dans le bac afin de faciliter le travail des centres de tri. À ce jour, le sac de plastique s'est avéré la meilleure solution dans notre climat, mais TC Transcontinental analyse différentes alternatives pour limiter davantage son impact environnemental. Les sacs de plastique Publisac ne représentent que 0,5 % de tous les contenants et emballages de plastique mis en marché par les entreprises au Québec en 2018.

TC Transcontinental respecte le libre choix de ceux et celles qui ne souhaitent pas recevoir le Publisac en les invitant à joindre le Service à la clientèle au numéro indiqué sur le sac afin de recevoir gratuitement le pictogramme. Ils peuvent aussi consulter la version numérique des circulaires sur Publisac.ca . TC Transcontinental s'attend aussi à ce que soit respecté le droit de ceux et celles qui veulent recevoir le Publisac ainsi que celui des annonceurs qui l'utilisent dans l'exercice de leurs activités commerciales et des éditeurs qui s'en prévalent pour communiquer l'information locale.

TC Transcontinental participera à la consultation publique qui sera tenue par la Ville de Montréal dans le cadre de la révision de son Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PGMR) en 2019. TC Transcontinental, comme distributeur du Publisac, et ses clients détaillants versent des contributions de plusieurs millions de dollars par année à Éco Entreprises Québec (ÉEQ), au même titre que l'ensemble des entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés, assumant ainsi 100 % des coûts nets des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants, incluant ceux des centres de tri.

Les villes d'Halifax (2018), Calgary (2016) et Ottawa (2003) ont déjà mené des consultations concernant la distribution des circulaires, et le système de distribution a été maintenu.

M. Olivier a conclu : « Nous savons que notre distribution ne sera jamais parfaite à 100 %, vu la distribution à plus de trois millions de portes à l'échelle du Québec, et pour cela nous avons besoin de la collaboration des citoyens. Pour toute question relative à la distribution du Publisac, nous invitons ceux-ci à joindre notre Service à la clientèle au 1 888 999-2272 pour que nous puissions prendre les actions appropriées. »

Une fiche intitulée « Publisac : Saviez-vous que? » est disponible sur les sites web Publisac.ca et tc.tc .

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également un leader canadien dans ses activités de médias spécialisés. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 9000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 28 octobre 2018. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

