La toute première plate-forme universelle de solutions pour drones est à l'avant-scène du sommet mondial de Terra Drone

Des dirigeants de plus de 20 pays participent à l'événement de 3 jours

TOKYO, 13 mars 2019 /CNW/ - Terra Drone Corporation (Shibuya-ku, Tokyo, chef de la direction : Toru Tokushige), le plus grand fournisseur de la planète de solutions industrielles pour drones, termine son tout premier sommet mondial qui a eu lieu au début de mars. Celui-ci s'est concentré sur l'établissement d'une feuille de route menant à une plate-forme universelle de solutions pour drones.

De hauts dirigeants des filiales de Terra Drone en provenance de 20 pays de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Europe ont pris part à l'événement de trois jours.

La plate-forme universelle de solutions pour drones conçue par Terra Drone rassemblera ces filiales dans un bassin élite des plus grands fournisseurs au monde de solutions technologiques pour drones, pavant de nouvelles voies pour la collaboration et l'acquisition de nouveaux clients. Ayant pour but de faciliter la croissance de l'industrie des drones dans son ensemble, la plate-forme tirera davantage parti de ses solutions d'avant-garde axées sur la clientèle afin de résoudre les problèmes industriels les plus complexes tant pour le secteur public que pour le secteur privé.

Les technologies uniques mises de l'avant par les filiales lors du sommet mondial de Terra Drone sont tant logicielles que matérielles, chaque ensemble de solutions présentant des caractéristiques exceptionnelles et différentes, ce qui permet de répondre aux besoins précis de divers secteurs comme le pétrole et le gaz, l'électricité, l'exploitation minière, la construction, les services publics, etc. Terra Drone Japan a aussi offert ses capacités uniques avec Terra Lidar pour le sondage de haute précision, sa technologie de navigation automatique pour l'inspection d'actifs, et l'implantation d'un système de gestion sur place du trafic sans pilote (UTM).

Nejc Trost, de la société C-Astral, de Slovénie, affirme : « Au cours des 11 dernières années, C-Astral a réussi à focaliser sur le développement technologique de systèmes électriques sophistiqués de grande autonomie pour les petits aéronefs sans pilote (ASP). Aujourd'hui, nous sommes impatients de collaborer avec tout le personnel de Terra Group pour accroître nos ventes mondiales et renforcer le réseau. Nous sommes aussi ravis des effets synergiques de l'utilisation des systèmes au sein du groupe, ce qui permet d'approfondir nos travaux de R et D et de nous adapter aux occasions d'affaires les plus exigeantes. »

Au cours de la dernière année, Terra Drone a vu ses liens commerciaux internationaux se développer à un rythme sans précédent. Fort d'un réseau comptant déjà plus de 20 filiales, Terra Drone veut désormais collaborer avec un plus grand nombre de partenaires offrant des technologies de pointe pour drones, et aussi de fournisseurs de premier plan de services liés à ce domaine dans chaque pays. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous joindre à ce groupe très convoité, écrivez à l'adresse info.jp@terra-drone.co.jp.

