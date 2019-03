GSMA: La législation de l'Union européenne sur les voitures connectées pourrait compromettre l'avenir de la 5G en Europe





La Commission européenne a opéré aujourd'hui un choix technologique en matière de législation sur les voitures connectées qui, de l'avis de la GSMA, compromet son propre plan d'action pour la 5G et menace sa compétitivité numérique: la Commission a choisi d'ignorer l'innovation et le choix technologiques et de s'en tenir, pour les véhicules connectés, à une technologie wi-fi (802.11p) obsolète. La GSMA exhorte les États membres de l'UE et le Parlement européen à rejeter les règles proposées qui favorisent la technologie wi-fi pour connecter les voitures en Europe et, au contraire, à maintenir la flexibilité afin d'encourager le déploiement de technologies plus avancées comme la connectivité Cellular-V2X (C-V2X).

Le plan d'action de l'UE pour la 5G appelle à ce que "les principaux axes de transport terrestres disposent d'une couverture 5G ininterrompue pour 2025". Plutôt que d'encourager ce résultat, la nouvelle législation ? l'acte délégué relatif aux systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) ? porte un coup dur aux plans de déploiement de la 5G en Europe. La connectivité C-V2X étant un élément clé des futurs réseaux 5G, et les voitures connectées constituant l'un des cas d'utilisation les plus importants de la 5G, cette décision de prioriser la technologie 802.11p entravera le déploiement de la 5G en Europe.

La GSMA soutient pleinement l'objectif visé de cette législation, qui est de rendre les routes européennes plus sûres et plus intelligentes et de réduire le nombre d'accidents mortels. Toutefois, le projet de la Commission de s'obstiner à soutenir une technologie vieillissante aux fins des C-ITS nuit aux conducteurs et aux constructeurs européens. L'acte délégué relatif aux C-ITS ne prend pas en compte les dernières innovations technologiques. La C-V2X offre davantage de sécurité, de portée et de qualité des services que la 802.11p. Il n'est donc pas surprenant que la C-V2X devienne rapidement la norme mondiale en matière de communication entre les véhicules et avec l'infrastructure routière. En effet, l'Amérique du Nord et la Chine progressent déjà dans l'adoption de la C-V2X, ce qui leur permettra de passer à la conduite connectée plus rapidement, à moindre coût et de manière plus sûre que l'Europe.

Bien que l'acte délégué relatifs aux C-ITS contienne une clause de révision permettant de reconnaître les nouvelles technologies, la décision de commencer avec une technologie déjà dépassée en tant que norme, puis d'exiger ensuite l'interopérabilité, exclura la C-V2X de l'Europe dans un avenir prévisible, et signifie que des milliards d'euros des contribuables seront gaspillés en investissements dans les infrastructures routières.

La GSMA demande donc instamment aux États membres de l'UE et au Parlement européen de rejeter l'acte délégué relatif aux C-ITS. "Cette législation repose sur une vision biaisée de la technologie et fait obstacle à l'innovation, a déclaré Afke Schaart, vice-présidente et responsable Europe de la GSMA. Si l'UE persiste dans cette voie, elle s'isolera davantage dans la course mondiale à la 5G et nuira gravement à l'investissement dans la 5G en Europe."

-FIN-

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier ; elle rassemble plus de 750 opérateurs et plus de 400 sociétés appartenant à l'écosystème mobile au sens large, dont des fabricants de téléphones et d'appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d'équipements, des entreprises internet et des organisations opérant dans des secteurs d'activité connexes. La GSMA organise également les MWC (Mobile World Congress), événements phares du secteur qui ont lieu chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghai, ainsi que les conférences régionales Mobile Series 360.

Pour plus d'informations, visitez le site internet de la GSMA à l'adresse: www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter: @GSMA, @GSMAEurope

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 16:45 et diffusé par :