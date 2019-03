Le gouvernement du Canada appuie un centre communautaire dynamique dans le quartier Willow Park de Calgary





CALGARY, le 13 mars 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures récréatives sont essentiels à la création de collectivités saines et inclusives où les gens peuvent se réunir pour se mettre en forme, s'adonner à leurs passe-temps et accéder aux ressources communautaires.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a visité le site du projet d'amélioration de l'installation communautaire Willow Ridge à Calgary pour constater les progrès de la construction et avoir un aperçu des améliorations en cours dans cette installation.

Plus de 400 mètres carrés d'espace sont ajoutés au centre existant, y compris une nouvelle salle communautaire, une salle de réunion, un garage pour la surfaceuse de patinoire, un espace public, des bureaux et des salles polyvalentes. Un nouvel ascenseur est également en cours d'installation, ainsi qu'un meilleur revêtement de sol, des fenêtres plus grandes et un nouveau toit

Une fois terminé, le nouveau centre communautaire de Willow Ridge pourra accueillir un plus grand nombre de visiteurs, ce qui permettra à un plus grand nombre de Calgariens d'avoir accès aux programmes communautaires dans un espace dynamique, moderne et accessible.

Citations

« Je suis heureux de constater que les travaux progressent dans le cadre de cet important projet. Le nouveau centre communautaire amélioré de Willow Ridge sera un carrefour de grande qualité pour les rassemblements communautaires, les sports et les activités récréatives et éducatives qui aideront les résidents à prospérer au cours des années à venir. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est la 52e année d'existence de notre association communautaire bénévole, et la modernisation et l'amélioration de nos installations seront un excellent témoignage de la santé et du dynamisme de nos quartiers en croissance. Sans l'important soutien financier du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Alberta et de la Ville de Calgary, ce projet ne serait pas possible et, au nom de notre conseil d'administration et des 7 000 résidents de la collectivité, nous exprimons nos remerciements et notre appréciation à nos partenaires financiers. Grâce à l'amélioration et à l'allongement de la durée de vie de notre immeuble, notre centre communautaire demeurera le « lieu de rassemblement » préféré de nos résidents et de nos voisins, de sorte qu'il continuera de répondre aux besoins sociaux, culturels et récréatifs de notre collectivité en pleine croissance et en évolution, ainsi qu'à ceux de nos voisins pendant de nombreuses années. »

Donald Boykiw, président de la Willow Ridge Community Association

Faits en bref

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada verse 1 065 406 $ dans le cadre de ce projet au titre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, le gouvernement de l' Alberta verse 350 000 $ et l'Association communautaire de Willow Ridge fait une contribution de 173 534 $. La Ville de Calgary a également fourni 2,3 millions de dollars pour ce projet.

