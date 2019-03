Haier annonce sa stratégie mondiale d'habitat intelligent multimarque en prévision de l'AWE 2019





SHANGHAI, 13 mars 2019 /CNW/ - Haier Home Appliance, la principale marque mondiale en matière d'appareils électroménagers, ci-après dénommée « Haier », tiendra son Global Brand Forum (forum mondial sur les marques) en prévision de l'Appliances & Electronics World Expo 2019 (AWE 2019), à Shanghai, en Chine; elle y réunira ses sept grandes marques (Casarte, Leader, GEA, AQUA, CANDY, Fisher & Paykel et Haier) pour passer en revue les réalisations de l'année dernière et définir sa stratégie mondiale pour l'avenir.

Cette année, Haier lancera officiellement sa solution d'habitat intelligent à l'échelle internationale, alors que ses sept marques lanceront un ensemble complet d'appareils électroménagers intelligents pour permettre aux utilisateurs du monde entier de profiter du style de vie harmonieux rendu possible par les maisons intelligentes.

« Haier a officiellement lancé son projet mondial de solution d'habitat intelligent », a déclaré Wang Ye, vice-président et directeur général du service d'habitat intelligent de Haier Home Appliance Industry Group. « Grâce à ses innovations exclusives et au développement de sa marque, ainsi qu'à ses acquisitions clés et à son implantation réussie dans différents marchés, Haier est en voie de créer la première famille élargie de marques d'appareils électroménagers au monde. Les sept marques qui composent notre portefeuille global ciblent différents segments de consommateurs dans différents marchés, assurant une couverture géographique et démographique complète. À mesure qu'elle poursuivra son expansion mondiale, Haier précisera le positionnement unique des différentes marques afin que chacune d'elles devienne une marque populaire et appréciée dans son marché respectif. »

Au cours de l'événement, Haier dévoilera la solution complète d'habitat intelligent de ses marques Haier, Casarte et Leader, en plus des réalisations de ses écosystèmes de marque. De plus, elle fournira des renseignements supplémentaires sur sa stratégie d'habitat intelligent multimarque, qui s'appuie sur sept marques, trois propositions fondamentales de valeur pour l'utilisateur et cinq principales capacités de déploiement.

Haier a déjà établi trois plateformes majeures dans ses activités consacrées à l'habitat intelligent, soit la première plateforme U+ de l'Internet des objets (IdO) du secteur des maisons intelligentes, la première application sociale pour l'IdO et la première plateforme Internet industrielle COSMOPlat. Cela lui a permis d'établir une base solide pour son écosystème de maisons intelligentes et son portefeuille de marques de premier plan à l'échelle mondiale; elle s'assure ainsi de continuer d'offrir aux utilisateurs des appareils novateurs leur permettant de profiter d'un habitat intelligent.

À propos de Haier

Haier Home Appliance est la première marque mondiale d'appareils électroménagers avec une part de marché de 10,5 %. Elle englobe les marques Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon. Haier Home Appliance est en train de passer d'un fabricant traditionnel à une plateforme entrepreneuriale ouverte, car elle bâtit un véritable écosystème mondial de maisons intelligentes. Ce faisant, Haier améliore continuellement la valeur de ses produits et services pour l'utilisateur, en fournissant des expériences de maison intelligente interconnectée pour les clients partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le http://www.haier.net/en/.

