Chengdu partage sa vision avec des délégués du monde entier lors de l'événement SXSW

AUSTIN, 13 mars 2019 /CNW/ - Une délégation de Chengdu, comprenant des représentants du département de la publicité du comité municipal du Parti communiste chinois (PCC) de Chengdu ainsi que d'entreprises culturelles et technologiques de la ville, a visité Austin, au Texas, dans le cadre de l'événement South by Southwest (SXSW). Cette visite visait à promouvoir le développement de Chengdu et à renforcer les relations mutuellement bénéfiques entre Chengdu et Austin.

Lors de l'événement promotionnel de Chengdu qui se déroulait à l'hôtel de ville d'Austin, Zhang Yingming, directeur général adjoint du département de la publicité du comité municipal du PCC de Chengdu, a présenté les stratégies de développement et les réalisations de la ville de Chengdu des dernières années. Dans son discours, M. Yingming a mis en lumière les progrès politiques, économiques, socioculturels et technologiques de Chengdu, qui font d'elle aujourd'hui l'une des villes connaissant la croissance la plus rapide en Chine. M. Yingming a également rappelé l'objectif « trois villes; trois capitales », qui contribue au développement plus rapide d'une ville culturelle de renommée mondiale.

« Chengdu a établi une vision du développement urbain fondée sur la philosophie "une montagne relie deux ailes". Cette nouvelle vision est le début d'un changement pour Chengdu qui aura cours pendant les mille prochaines années », a déclaré M. Yingming. « La culture et l'économie de Chengdu affichent les meilleurs résultats parmi les villes de l'ouest de la Chine, par conséquent, Chengdu est en voie de devenir une ville de premier plan de la Chine ».

Chengdu et Austin sont toutes deux membres du World Cities Culture Forum (forum culturel mondial des villes) et ont l'intention de nouer une relation d'amitié. « Je suis très heureux de voir la taille de la délégation, il s'agit d'ailleurs de la première délégation du gouvernement chinois à venir à Austin et à SXSW », a déclaré Steve Adler, maire d'Austin. « Plus il y aura de gens qui participeront, plus nous aurons la chance d'entretenir cette relation, et la taille de cette délégation est un signe encourageant pour notre collaboration future ».

À la suite de l'événement promotionnel, la Ville de Chengdu organisait la soirée « Chengdu Night » - une réception présentée par China Gathering@SXSW. Cette réception a été l'occasion de présenter une cérémonie traditionnelle du thé de Chengdu ainsi qu'un spectacle de visages changeant de l'opéra du Sichuan. Le caractère unique de ces événements a marqué les invités et leur a donné le goût d'en apprendre davantage sur la culture de Chengdu.

« Les deux villes s'attachent toutes deux à améliorer l'environnement culturel et considèrent l'innovation comme le principal moteur du développement », a déclaré l'ambassadeur Li Qiangmin, consul général de la République populaire de Chine à Houston. « J'espère que des groupes dynamiques comme Chengdu montreront leur force et leur potentiel à la SXSW et travailleront avec les meilleures institutions du monde pour créer une carte mondiale de l'innovation. »

