Xi'an accueille le deuxième festival des agriculteurs pour promouvoir le développement agricole en Chine

XI'AN, Chine, 13 mars 2019 /CNW/ - La ville de Xi'an, dans la province chinoise du Shaanxi, a tenu son deuxième festival des agriculteurs (« le festival ») dans le but de promouvoir l'innovation et le développement agricoles dans la région. On y a célébré la récolte agricole et la quinzième année consécutive de croissance du revenu disponible par habitant dans la région. L'événement réunit des experts et des professionnels du domaine du développement rural chinois, qui y tiennent des discussions et y partagent des idées sur les stratégies de revitalisation rurale, l'interprétation et la mise en oeuvre des politiques, et les pratiques régionales.

Le festival consiste également en une série d'ateliers et de séminaires, notamment des forums agricoles, des tournées de démonstration de technologies agricoles et des présentations de produits agricoles de qualité. Le tourisme est également un point saillant, avec la création de circuits touristiques et d'auberges dans les villages ainsi que la tenue d'expositions de photos un peu partout dans la région.

En outre, les districts et les comtés de Xi'an organisent des spectacles de gong et de tambour ainsi qu'un concours de chant, un concours de cuisine pour les chefs, et des expositions de peinture paysanne et de découpage de papier pour illustrer le développement agricole et culturel en cours dans la région. Les meilleurs produits en agriculture et en tourisme sont récompensés parmi une sélection de produits agricoles et de visites guidées à l'échelle locale.

Dans le cadre de l'initiative de développement de la ville visant à accélérer la croissance économique des zones rurales en soutenant la culture agricole chinoise, le festival est un nouveau modèle d'intégration urbaine-rurale qui aidera à construire un village moderne à Xi'an avec des industries agricoles prospères, une écologie durable et des systèmes de gestion efficaces d'ici 2050.

Pour aborder les « trois enjeux ruraux » dans la région, soit le renforcement des capacités des agriculteurs, la revitalisation des communautés rurales et le développement des marques pour les cultures spéciales, Xi'an travaille à la réduction de la pauvreté régionale par la réforme agricole. En 2018, Xi'an a créé 496 coopératives agricoles et plus de 400 parcs agricoles. En outre, le tourisme a attiré 26,5 millions de visiteurs dans les zones rurales. Les zones rurales de Xi'an rayonnent aujourd'hui d'une vitalité sans précédent en se situant à un nouveau niveau; elles forgent et développent une nouvelle culture.

À propos du festival des agriculteurs de Xi'an

Le festival des agriculteurs de Xi'an a été créé en 2017 pour attirer l'attention sur les « trois enjeux ruraux » de la Chine et faire de Xi'an l'un des chefs de file en matière de développement rural et agricole.

