La FNEEQ aux côtés des étudiantes et des étudiants en grève pour le climat





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) manifestera aux côtés des étudiantes et des étudiants en grève pour le climat vendredi. Elle invite tous ses syndicats affiliés à appuyer ce vaste mouvement international.

Pour Léandre Lapointe, vice-président et responsable du dossier de l'environnement à la FNEEQ, la mobilisation des étudiantes et des étudiants doit être encouragée. « En éducation, il est de notre rôle de former des citoyennes et des citoyens responsables. Constater leur détermination et leur engagement à se mobiliser pour l'environnement est porteur et nourrit un grand espoir pour notre avenir. Nous serons à leur côté! », souligne-t-il.

Pour la FNEEQ-CSN, cette manifestation est l'occasion de réitérer la nécessité de faire pression sur les gouvernements afin de faire adopter une loi climatique forçant l'atteinte des cibles environnementales. Il est maintenant temps d'opérer des changements radicaux. Nous sommes toutes et tous concernés par la situation et il est grand temps d'agir.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe près de 18?000 membres dans 46 cégeps. Elle en représente tout autant dans 40 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

