CAULIPOWER, la pizza « santé », est maintenant disponible chez plus de 1 000 détaillants





LOS ANGELES, 13 mars 2019 /CNW/ - Même si elle n'a été lancée que l'an dernier, CAULIPOWERMD , une délicieuse pizza qui vous aime en retour, a pris de l'expansion et est maintenant vendue chez plus de 1 000 détaillants. Fièrement fabriquée au Canada, CAULIPOWER est maintenant disponible dans les sections de produits surgelés partout au pays, notamment chez Loblaws, certains magasins Sobeys, Metro Inc., Longo's, Walmart Canada, Whole Foods, Costco Wholesale et plusieurs détaillants indépendants; d'autres détaillants s'ajouteront tout au long de l'année.

« Nous sommes ravis que CAULIPOWER remporte un tel succès moins d'un an après son lancement », a déclaré Gail Becker, fondatrice et chef de la direction de CAULIPOWER. « Les gens nous ont dit qu'ils voulaient une pizza congelée au goût authentique et qui soit meilleure pour la santé. Avec sa croûte au chou-fleur, notre pizza peut vraiment devenir votre nouveau légume préféré. »

CAULIPOWER a réinventé la pizza avec une croûte au chou-fleur qui change la donne. Cette croûte lui donne un goût de pizza à croûte mince traditionnelle, mais est plus nutritive et contient moins de calories, en plus d'être naturellement sans gluten. La marque a bousculé à la fois le marché américain et le marché canadien en devenant l'option de pizza « santé » la plus populaire. Elle est offerte en quatre variétés : Margherita, aux trois fromages, aux légumes et croûte à pizza au chou-fleur (nature). Les pizzas CAULIPOWER contiennent moins de calories, de sucre, de gras et de sodium, et plus de protéines, de fibres et de vitamines que la plupart des pizzas traditionnelles et sans gluten.

Les amateurs sont encouragés à partager leurs moments de pizza dans les médias sociaux (mot-clic : #PizzaLovesYouBack). Pour obtenir de plus amples renseignements et pour trouver un détaillant près de chez vous, visitez le www.eatcaulipower.ca.

À propos de CAULIPOWER

CAULIPOWER réinvente ingénieusement vos aliments réconfortants préférés pour qu'ils soient nourrissants, délicieux et accessibles à tous. Les produits CAULIPOWER utilisent du vrai chou-fleur et rien de synthétique, créant ainsi des options riches en vitamines et naturellement sans gluten qui sont plus faibles en calories, en sucre, en gras et en sodium. CAULIPOWER est la marque de pizza qui croît le plus rapidement en Amérique du Nord et est le chef de file d'une nouvelle catégorie de produits alimentaires en pleine effervescence; il s'agit de la pizza « santé » no 1, de la pizza à croûte au chou-fleur no 1 et de la pizza sans gluten no 1. Fondatrice, chef de la direction et mère de deux fils atteints de la maladie coeliaque, Gail Becker a quitté un poste de direction mondiale pour lancer l'entreprise en 2017, après avoir constaté que le secteur alimentaire ne se pressait pas pour offrir des options santé accessibles et ayant exactement le même goût que les produits dans leur forme originale. Pour chaque pizza CAULIPOWER vendue, une partie du profit est versée à OneSun, un programme d'aménagement de jardins d'enseignement comestibles dans les écoles publiques défavorisées. La pizza CAULIPOWER est offerte par Vegolutionary Foods, une famille de produits végétariens pratiques et complets. Trouvez l'un des 20 000 détaillants CAULIPOWER en Amérique du Nord et inspirez-vous des recettes sur eatCAULIPOWER.ca ou joignez-vous à la communauté @CAULIPOWERED dans les réseaux sociaux.

