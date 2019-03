Placements mondiaux Sun Life apporte des changements au Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life





TORONTO, le 13 mars 2019 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. («Placements mondiaux Sun Life») a annoncé aujourd'hui que le Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life deviendrait le Fonds de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, sous réserve de l'approbation des porteurs de parts.



L'objectif de placement du Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life sera modifié et le fonds sera renommé Fonds de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life. Le nouvel objectif de placement proposé du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe mondiaux. Le vote des porteurs de parts sur les changements proposés se tiendra le 17 mai 2019 ou aux alentours de cette date.

S'il est approuvé par les porteurs de parts du Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life, le nouvel objectif de placement entrera en vigueur à 16 h 01 (HE) le 24 mai 2019 ou aux alentours de cette date. Si les porteurs de parts ne l'approuvent pas, le fonds sera fermé aux nouveaux achats le 17 mai 2019 et il sera dissous le 17 juin 2019. Tous les coûts associés au vote des porteurs de parts seront assumés par Placements mondiaux Sun Life.

Par ailleurs, outre la modification proposée de l'objectif de placement, Aviva Investors Canada Inc. («Aviva»), sous-conseiller actuel du fonds, sera remplacée par Wellington Management Canada ULC («Wellington Management»). Aviva demeurera le sous-conseiller du fonds jusqu'au 24 mai 2019. Si le nouvel objectif de placement est approuvé par les porteurs de parts, Wellington Management deviendra le sous-conseiller du Fonds de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life et la nouvelle stratégie de placement prendra effet à 16 h 01 (HE) le 24 mai 2019.

Avant les assemblées des porteurs de parts convoquées pour examiner la modification proposée de l'objectif de placement décrite ci-dessus, les porteurs de parts recevront une circulaire d'information de la direction expliquant en détail tous les changements. Cette circulaire sera également accessible dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche sur www.sedar.com.

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds de communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de 23 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et est membre du groupe Financière Sun Life. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou communiquez avec nous sur Twitter @SLGI_Canada.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2018, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 951 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

© Placements mondiaux Sun Life (Canada) Inc., 2019. Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Financière Sun Life.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

Tél. : 514-904-9739

mylene.belanger@sunlife.com

