Lancement de la consultation en ligne sur la nouvelle installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada

OTTAWA, le 13 mars 2019 /CNW/ - Dans la foulée de notre première vague de consultations en personne, et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 mars 2019, toutes les Canadiennes et tous les Canadiens sont invités à se rendre sur le site inspirez555.ca pour donner leur avis sur le déroulement du projet d'aménagement de la nouvelle installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada, au 555, rue Albert au coeur de la capitale nationale.

Nos architectes de notoriété mondiale -- Diamond Schmitt Architects et KWC Architects, qui a son siège à Ottawa -- recherchent des sources d'inspiration auprès des Canadiennes et des Canadiens pour la conception de cette installation emblématique, appelée à devenir une attraction incontournable à Ottawa lorsqu'elle ouvrira ses portes en 2024.

Dans la première activité d'une série de quatre consultations en ligne, une vidéo permettra aux Canadiennes et aux Canadiens de découvrir le site où sera aménagée cette nouvelle installation partagée. Les participants pourront dire aux architectes comment ils prévoient de se rendre sur les lieux, ce qu'ils considèrent comme les meilleurs points de vue et ce qui constituerait, à leur avis, les caractéristiques et les points d'intérêt les plus attrayants du site.

On invitera aussi les résidents d'Ottawa et de partout ailleurs au Canada à faire des commentaires sur les concepts préliminaires des architectes, en fonction des atouts du site dont ils tireront parti et de la manière dont les concepts permettront de mener à bien le partenariat exceptionnel qui réunit une institution nationale fondationnelle et la bibliothèque municipale de la capitale du pays. Il s'agit, pour tous les Canadiens, d'une occasion exceptionnelle d'imaginer une installation qui réunira la richesse de deux grandes institutions du savoir!

Les consultations sur la conception architecturale de l'installation se déroulent sous le titre « série Inspirez555 » pour rappeler l'adresse de l'installation, soit le 555, rue Albert, à l'extrémité ouest du centre-ville d'Ottawa, non loin de la Cité parlementaire et de la station Pimisi de la nouvelle Ligne de la Confédération de l'O-Train.

La série Inspirez555 prévoit des ateliers de conception, des événements éphémères, des conférences d'experts, ainsi que des activités et des consultations en ligne (à l'échelle locale et nationale). En 2019, il y aura trois autres phases de consultations en personne et en ligne sur différents sujets : « Caractéristiques emblématiques et durabilité », « Aménagement d'une destination phare » et « Dernières mises au point : détails et matériaux ». La conception définitive sera révélée à la fin de 2019.

Une série de réunions est également prévue avec les communautés algonquines locales et avec des organismes autochtones locaux et nationaux. Le programme des activités comprend des visites dans la collectivité, des réunions axées sur la conception et des événements d'échange de connaissances.

À propos de la nouvelle installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada

Cette installation partagée, qui devrait ouvrir ses portes en 2024, est appelée à devenir une destination phare, en misant sur les valeurs communes des institutions partenaires. L'installation offrira une riche expérience à la clientèle grâce aux services publics de bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada, ainsi qu'à des expositions et à des événements, qui mettront en lumière le patrimoine du Canada. Grâce à cette programmation et à ces services conjoints, il s'agira d'un établissement vraiment exceptionnel au Canada. Cette installation moderne et emblématique évoluera au rythme fulgurant de la technologie, de la multiplication des attentes de la clientèle et de la démographie.

La série Inspirez555 est le dernier-né d'un programme d'engagement permanent pour ce projet urbain essentiel et cette destination nationale. Dans la période comprise entre 2013 et 2016, plus de 3?000 personnes ont exprimé leur avis sur les locaux et les vocations de la nouvelle bibliothèque centrale. En 2016, dans la foulée de la décision de nouer un partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada, le public a donné son avis sur les critères de sélection d'un site pour l'installation partagée, de même que sur sa programmation fonctionnelle. Pour en savoir davantage sur l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada et sur la série Inspirez555, nous vous invitons à visiter le site inspirez555.ca.

