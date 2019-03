Avis aux médias - Le ministre Hussen et le secrétaire parlementaire Vandal feront une annonce au sujet des communautés francophones en situation minoritaire au Canada





LORETTE, MB, le 13 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Dan Vandal, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Saint-Boniface-Saint Vital, répondront aux questions des médias pour discuter d'une annonce concernant les communautés francophones en situation minoritaire au Canada.

Date : Le vendredi 15 mars 2019



Heure : 9 h 45 (heure locale)



Endroit : École Lagimodière

361, rue Senez

Lorette (Manitoba)

R0A 0Y0

Notes pour les médias :

Les médias auront l'occasion de filmer sur rouleau B à 9 h 30 (heure locale).

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 16:16 et diffusé par :