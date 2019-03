WestJet se conforme à la décision prise par Transports Canada de clouer au sol les appareils Boeing MAX





CALGARY, le 13 mars 2019 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle se conformera à la décision prise par Transports Canada de clouer au sol de façon temporaire les appareils Boeing 737 MAX. La décision a été annoncée ce matin à Ottawa par le ministre des Transports, Marc Garneau.

« Nous respectons la décision de Transports Canada, et nous sommes en voie de clouer au sol les 13 appareils Boeing MAX de notre flotte, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. Cette décision a une incidence sur les projets de voyage des invités de WestJet, et nous vous remercions de votre compréhension pendant que nous nous efforçons de réserver d'autres vols pour tous nos invités touchés le plus rapidement possible. »

Plus de 92 % de l'ensemble de la flotte de West Jet, soit 162 appareils, demeure en service. Nos invités peuvent réserver un vol en toute confiance, en sachant que WestJet continue d'exercer ses activités à travers le réseau en plaçant la sécurité de ses invités et de ses employés à l'avant-plan.

WestJet communique avec les invités touchés et prend les dispositions nécessaires pour trouver des projets de voyage de rechange.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Compte tenu de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont une partie est indépendante de la volonté de WestJet. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur les prévisions et stratégies actuelles de WestJet, la demande attendue, l'utilisation de notre flotte, la courbe des prix à terme du carburant des aéronefs, le taux de change attendu pour convertir les dollars canadiens en dollars américains, les ententes et les réservations, mais ils peuvent varier en raison de divers facteurs, y compris, sans s'y limiter, la durée de la période au cours de laquelle la décision de Transports Canada demeurera en vigueur, tout changement relatif à la décision de Transports Canada, aux paramètres de celle-ci ou à son applicabilité, toute modification de la demande des invités, toute fluctuation du prix du carburant, des retards dans la livraison d'appareils, la conjoncture économique générale, l'environnement concurrentiel, notre capacité à mettre en oeuvre et à maintenir des systèmes essentiels, la réception des approbations gouvernementales et règlementaires, et d'autres facteurs et risques exposés dans les rapports et documents publics accessibles sous le profil de l'entreprise dans SEDAR (sedar.com). Le lecteur ne devrait pas se fier outre mesure aux présents énoncés prospectifs puisque les résultats réels pourraient différer grandement. WestJet décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour les énoncés prospectifs afin de tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

