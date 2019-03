Déclaration du Comité paralympique canadien au sujet de l'annonce de la ministre Duncan sur la sécurité dans le sport





Ottawa, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et du Sport, a annoncé aujourd'hui l'établissement d'une unité d'enquête indépendante et d'une ligne d'assistance nationale confidentielle gratuite afin de promouvoir la sécurité dans le sport et mieux protéger les athlètes et les enfants.

Déclaration de Marc-André Fabien, président, Comité paralympique canadien :

« Le Comité paralympique canadien salue le travail de la ministre Duncan afin d'assurer la protection des athlètes et des participants à tous les niveaux du sport, et nous appuyons les mesures annoncées. Ces nouveaux processus sont essentiels pour lutter contre le harcèlement, les abus et la discrimination dans le sport.

En tant qu'organisation, nous nous sommes engagés à offrir un environnement sain, accueillant et inclusif à tous nos athlètes, entraîneurs, bénévoles et employés. La sécurité dans le sport devrait être une norme absolue et la principale priorité de la communauté sportive. Nous sommes heureux de constater les progrès réalisés en ce sens, et nous continuerons à travailler avec tous nos partenaires sportifs sur cette question. »

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 16:05 et diffusé par :