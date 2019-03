1er Sommet des élu-es : mission accomplie!





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Des élu-es de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques issus de tous les paliers de gouvernement, du niveau scolaire au fédéral, ont pris part hier à la première Table des élu-es locaux de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Réuni-es au Centre Saint-Pierre, ils et elles ont fait un premier tour de table afin d'identifier les enjeux locaux prioritaires et de faire émerger des pistes de solution communes.

Au coeur de cette nouvelle instance de concertation siègent la mairesse de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, la députée provinciale de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, ainsi que la députée fédérale de Laurier-Sainte-Marie, Hélène Laverdière. À ces trois femmes d'action se sont joint.es les conseiller-es municipaux Sophie Mauzerolle, du district de Sainte-Marie, Richard Ryan et Marianne Giguère, conseiller-es du Plateau. Ont également pris part à cette rencontre la commissaire scolaire de Ville-Marie, Stéphanie Bellenger-Heng, et le commissaire scolaire du Plateau-Mont-Royal, Ben Valkenburg.

Les priorités

De nombreux dossiers ont été évoqués lors de cette rencontre, notamment :

- L'aménagement et le développement urbain durable;

- L'accès au fleuve ;

- La mobilité

- Les enjeux entourant les écoles et les préoccupations des familles.

Comme l'explique l'instigatrice de cette initiative, la députée provinciale Manon Massé : « l'objectif de cette rencontre est de prendre le temps de discuter à la même table, tout le monde ensemble, malgré nos agendas bien garnis, autour de problématiques et d'enjeux communs. En plus de consolider l'esprit de coopération déjà présent, ça nous permet d'identifier des solutions communes pour améliorer le bien-être de notre monde. »

Pour la mairesse de l'arrondissement Ville-Marie, Valérie Plante, les échanges entre élu-es permettent également d'échanger des informations et de concentrer les énergies dans la même direction. « Nous avons pu discuter des gestes posés par notre administration et nous avons discuté des moyens de poursuivre dans la perspective de la lutte au changement climatique, de l'aménagement et la mobilité durable ainsi que de l'habitation pour tous et pour toutes ».

Hélène Laverdière, députée fédérale de Laurier-Sainte-Marie ajoute : « J'ai la ferme intention de collaborer activement avec mes collègues des autres paliers de gouvernement, chacun-e dans nos champs de compétences, pour faire progresser concrètement des dossiers importants. C'est en travaillant ensemble qu'on peut faire bouger les choses ».

« Pour nous, la réussite éducative reste une responsabilité partagée. Et le fait aujourd'hui d'asseoir autour d'une même table les élu-es de tous les paliers sensibilisé.es aux enjeux scolaires est gageure de succès pour toute la communauté », renchérissent les commissaires scolaires, Stéphanie Bellenger-Heng et Ben Valkenburg.

S'il s'agit d'une première rencontre, le groupe de travail a bien l'intention d'aller de l'avant avec cette instance de concertation pour assurer le suivi des dossiers et poursuivre le dialogue autour des enjeux prioritaires pour les citoyen-nes du quartier.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 15:55 et diffusé par :