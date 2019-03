Avis aux médias - La ministre McKenna sera de passage à Montréal pour parler d'action climatique et faire une annonce concernant la conservation de la nature





HAMILTON, ON, le 13 mars 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, participera à une discussion informelle avec le coprésident du Conseil consultatif en matière de lutte contre les changements climatiques du Canada, Steven Guilbeault. M. Guilbeault présentera des recommandations, au nom du Conseil, sur la façon de réduire davantage les émissions provenant des secteurs du transport et de la construction.

Activité : Discussion informelle et point de presse Date : Le jeudi 14 mars 2019 Heure : De 10 h 30 à 11 h 40 (HAE) Lieu : La Maison du développement durable

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Atrium, 1er étage

Montréal (Québec)

Plus tard dans la journée, la ministre McKenna tiendra une conférence de presse avec le ministre québécois de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour faire une annonce importante sur la conservation de la nature.

Activité : Point de presse Date : Le jeudi 14 mars 2019 Heure : À 15 h 30 (HAE) Lieu : Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec)

Les activités seront diffusées en direct sur la page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada.

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire aux activités auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

