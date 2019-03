La gouverneure générale se rendra à New York





OTTAWA, le 13 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, se rendra à New York les 15 et 16 mars 2019.

Au cours de sa visite, la gouverneure générale rencontrera le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Lors de la rencontre, Son Excellence pourra souligner le travail important qu'effectuent les Nations Unies pour relever nos défis les plus pressants.

La gouverneure générale rencontrera également des ambassadeurs et des représentants permanents auprès des Nations Unies à New York. Elle aura l'occasion de mettre en valeur les contributions que le Canada apporte à plusieurs domaines de collaboration internationale, notamment pour promouvoir l'égalité des sexes et faire avancer les sciences et l'exploration spatiale.

Citation

« Le Canada est membre fondateur des Nations Unies, et nous travaillerons toujours avec nos partenaires à travers le monde pour bâtir un avenir plus juste, inclusif et durable. La visite de la gouverneure générale fera valoir notre engagement à l'égard d'une communauté internationale fondée sur des valeurs communes et unie derrière des objectifs communs. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agit de la deuxième visite de Son Excellence aux États-Unis à titre de gouverneure générale.

Le Canada est actif au sein des Nations Unies depuis sa fondation en 1945 et a joué un rôle clé dans l'ébauche de la Charte des Nations Unies, un traité international qui établit les principes indispensables des relations internationales.

est le cinquième plus grand donateur au système des Nations Unies. Le partenariat entre le Canada et les États-Unis repose sur une géographie commune, des valeurs similaires, des intérêts communs, des relations profondes et des liens économiques étroits et à plusieurs niveaux.

Le Canada et les États-Unis entretiennent les plus importantes relations commerciales au monde, et près de 400 000 personnes franchissent la frontière commune chaque jour pour affaires, pour le loisir ou pour maintenir des liens familiaux.

