Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec alloue plus de 400 000 $ à Manif d'art 9





QUÉBEC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à Manif d'art 9 - La biennale de Québec qui se déroule jusqu'au 22 avril 2019.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 408 100 $ pour soutenir cet événement.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, consent une aide financière de 322 800 $, qui provient du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

À cette contribution s'ajoute un montant de 75 000 $ provenant du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale (FDERCN), lequel est administré par le Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Enfin, le ministère de la Culture et des Communications verse une somme de 10 300 $ grâce au programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec 2018-2019.

Citations :

« Avec cette 9e édition, Manif d'art continue d'être une importante vitrine mettant en vedette l'art actuel en misant sur une vaste gamme d'approches artistiques. Cet événement se trouve à la source d'une force de rayonnement des artistes québécois sur la scène internationale à travers des projets d'échanges et de coproductions. Au nom du gouvernement du Québec, je salue les efforts de Manif d'art pour assurer la rétention et le succès des artistes de la Capitale-Nationale qui font la fierté de toute la région! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Au cours des prochaines semaines, plusieurs artistes convergeront vers la capitale nationale afin de participer à Manif d'art 9. Ce rendez-vous unique représente à la fois une vitrine exceptionnelle pour nos créateurs, mais il contribue également à enrichir et à dynamiser l'offre culturelle de notre région. J'invite donc les gens à participer en grand nombre à cet événement où règnent l'originalité, l'audace et la créativité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

