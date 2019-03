Wilson Amplifiers offre des services d'installation d'amplificateurs commerciaux de signal destinés à la transmission cellulaire, à la sécurité publique et aux véhicules du Canada





Cela vient accroître la couverture d'amplification des signaux 4G LTE et 3G, de la sécurité publique et des systèmes d'antennes réparties (DAS) pour les édifices commerciaux TORONTO, 13 mars 2019 /CNW/ - Wilson Amplifiers, le plus important fournisseur indépendant d'amplificateurs de signal de téléphone cellulaire Wilson Electronics , offre désormais des services d'installation clés en main d'amplificateurs commerciaux de signal dans les régions rurales et urbaines du Canada.

Prenant en charge les signaux cellulaires, ceux de la sécurité publique et des systèmes d'antennes réparties ainsi que le Wi-Fi, l'équipe professionnelle d'installation de Wilson offre des services d'intégration généraliste couvrant l'analyse du site et du plan d'étage, l'équipement et des services d'installation experte conforme aux normes actuelles.

Pourquoi les sociétés investissent dans les amplificateurs de signal

En raison du nombre grandissant d'appareils cellulaires, de l'accélération des vitesses de transfert et de la multiplication des mandats de couverture de la sécurité publique, la nécessité de disposer d'un signal intense dans les bâtiments gagne chaque jour en importance.

Les amplificateurs commerciaux améliorent les signaux internes 4G LTE et 3G, ceux de la sécurité publique et le Wi-Fi dans des secteurs mal desservis, comme les régions éloignées ou les bâtiments où la couverture radio ou cellulaire est restreinte. En amplifiant le signal, les zones critiques jouissent d'une couverture fiable, améliorant ainsi la productivité et la sécurité.

« La prestation de services d'installation d'amplificateurs commerciaux de signal a crû de manière exponentielle tout comme l'industrie de l'amplification de signal en général », soutient Andrew Hansen, directeur de l'exploitation. « Qu'il s'agisse de signal cellulaire ou de signaux contribuant à la sécurité publique, la demande envers la couverture intrabâtiment continue d'augmenter, notamment à mesure que le nombre de personnes et d'appareils connectés aux réseaux de télécommunications croît. »

Les 8 étapes assurant une installation professionnelle

Wilson Amplifiers adhère aux normes les plus élevées de l'industrie et qui respectent les exigences législatives et gouvernementales locales ainsi que celles des services d'incendie et des directeurs des TI.

1. Analyse du site

L'étape la plus importante consiste à mesurer la fréquence et les bandes de fréquences du signal à l'extérieur du bâtiment, à établir l'emplacement des tours cellulaires et à déterminer quels aspects peuvent poser problème.

2. Analyse du plan d'étage

Ayant en main les plans d'étage et d'aménagement du bâtiment, un technicien en fréquence radio ou qualifié en amplification de signal calcule le potentiel de couverture, détermine l'équipement, le câblage et les accessoires requis, et valide les options offertes.

3. Discussion avec le client

L'analyse du plan d'étage est présentée au client et examinée en profondeur à l'égard des attentes de couverture, des produits et de la tarification.

4. Installation de l'antenne extérieure

5. Installation de l'amplificateur

L'amplificateur est installé dans un secteur où la technologie est facilement accessible pour en assurer le bon fonctionnement. Il est habituellement placé dans la salle des TI aux fins de surveillance.

6. Installation de l'antenne de diffusion

7. Mise à l'essai

Une fois l'installation temporaire terminée, l'installateur ou l'intégrateur met l'amplificateur sous tension et effectue une série complète de tests selon l'analyse du plan d'étage, consignant les lectures en dB obtenues avant et après l'installation.

8. Assistance après installation

Le soutien à la clientèle communique avec le client dans les jours ou la semaine qui suit afin de valider que ses attentes sont comblées à 110 % et que tout fonctionne correctement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services d'installation commerciale de Wilson Amplifiers, veuillez consulter le :

À propos de Wilson Amplifiers

Wilson Amplifiers est le plus important fournisseur indépendant d'amplificateurs de signal de téléphone cellulaire Wilson Electronics (weBoost & WilsonPro). Ayant offert aux résidences, aux entreprises et aux voitures de partout au Canada des solutions couvrant plus de 10 000 000 pieds carrés, la société sait comment s'y prendre pour améliorer la couverture cellulaire. Pour obtenir plus d'information, visitez le https://www.wilsonamplifiers.ca .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/834644/Wilson_Amplifiers_CA_Logo.jpg

SOURCE Wilson Amplifiers Canada

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 15:38 et diffusé par :