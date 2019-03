L'arrondissement du Sud-Ouest se tourne vers l'avenir et dévoile un nouveau concept de saillies végétalisées drainantes





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, accompagné de ses conseillers municipaux, a dévoilé aujourd'hui un tout nouveau concept de saillies végétalisées drainantes.

Chaque année, l'arrondissement du Sud-Ouest procède, dans le cadre de divers projets de réfection routière et d'aménagements de rues, à la mise en place de saillies de trottoirs. Celles-ci visent avant tout à sécuriser les passages pour piétons, réduire les ilots de chaleur et verdir l'espace public. Toutefois, elles ne permettaient pas de capter les eaux de pluie provenant de la rue et leur construction exigeait généralement le déplacement de puisard afin d'accommoder la nouvelle géométrie de la rue.

Le nouveau concept de saillies végétalisées drainantes évite le déplacement de puisards. Il s'agit d'un concept audacieux qui permet d'ouvrir la bordure de la saillie afin d'y acheminer les eaux de ruissellement vers l'intérieur, et ce, en toute saison.

« L'intégration de plantes et d'un substrat drainant (mélange de terre) permettra une rétention des eaux de ruissellement. De plus, les saillies seront munies d'un système visant à réduire le débit et ralentir le volume d'eau dirigé vers les égouts de la Ville. Il s'agit donc d'une façon simple et logique d'irriguer ces nouveaux espaces de verdure et d'assurer une meilleure gestion des eaux de pluie toute l'année », a expliqué Benoit Dorais.

Les saillies végétalisées drainantes permettront également de réduire les risques de refoulements d'égouts et à réduire les volumes d'eau dirigés vers les égouts de la Ville lors de pluies diluviennes. « Nous gagnons sur tous les plans à garder l'eau dans les saillies. Ce projet a un potentiel très prometteur, car la multiplication des saillies végétalisées drainantes à Montréal réduira, de façon significative, les épisodes de surverses d'égouts dans le fleuve Saint-Laurent », a conclu Benoit Dorais.

Cette solution novatrice s'inscrit dans le Plan local de développement durable de l'arrondissement du Sud-Ouest, et fait écho à la Politique de gestion des eaux pluviales du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en permettant une meilleure gestion des eaux de pluie.

Dès juin 2019, un projet-pilote sera instauré dans l'arrondissement du Sud-Ouest avec la création d'une dizaine de nouvelles saillies végétalisées drainantes. Cette innovation est une approche pragmatique qui entraînera une réduction des coûts de réfection des saillies pour l'arrondissement, représentera des gains écologiques importants et contribuera à diminuer les risques de refoulements d'égouts dans les secteurs résidentiels.

