Intelex identifie Craig Halliday, professionnel chevronné du secteur des SaaS, comme son nouveau PDG





TORONTO, March 13, 2019 /PRNewswire/ --

Craig Halliday, ancien dirigeant de PeopleSoft, rejoint Intelex pour mener l'expansion du marché et de la technologie

Intelex Technologies, grand fournisseur mondial de logiciels SaaS (logiciel en tant de service) de gestion de la qualité, de l'hygiène, de la santé et de l'environnement (QHSE), a annoncé aujourd'hui avoir nommé Craig Halliday à la tête de l'entreprise pour qu'il la dirige dans sa prochaine étape d'innovation et de croissance.

Dans l'exercice de ces fonctions, Craig prendra la relève de Mark Jaine, qui a été le PDG d'Intelex au cours des dix dernières années et qui occupera désormais le poste de président exécutif du conseil, où il continuera à piloter la vision de l'entreprise. À titre de nouveau PDG d'Intelex, Craig sera chargé de l'orientation stratégique et de la mise en oeuvre de l'exploitation de l'entreprise afin d'accélérer l'élan que vit Intelex et d'accroître la valeur pour ses clients.

« Nous nous trouvons actuellement en plein coeur d'une autre année record et Intelex n'a jamais été aussi bien placée pour apporter l'innovation nécessaire à la transformation numérique des pratiques QHSE », a déclaré Mark. « Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de croissance, il m'est clairement apparu que la meilleure façon d'optimiser les opportunités s'offrant à Intelex et à nos clients était de faire appel à un dirigeant ayant l'expérience de conduire les entreprises vers une dimension mondiale. Quand le moment est venu d'identifier la bonne personne pour Intelex, la trajectoire de Craig dans le développement de marques de technologie sur les marchés concurrentiels a clairement fait de lui un directeur idéal pour maintenir cet élan. J'ai hâte de voir ce vers quoi il va nous conduire. »

La nomination de Craig reflète parfaitement l'état actuel de l'entreprise, qui est pleine d'enthousiasme et disposée à s'attaquer à l'avenir après avoir connu une véritable flambée de la croissance du chiffre d'affaires, une expansion mondiale et une expérience client différenciée. Intelex est prête à vivre une expansion de grande ampleur sur le marché du QHSE à l'échelle mondiale, et les nombreuses années d'expérience de Craig à la tête d'entreprises du secteur des logiciels SaaS d'entreprise vont permettre à Intelex d'accélérer sa croissance sur des marchés clés et de propulser l'innovation sur sa plate-forme QHSE afin de satisfaire les besoins réels et futurs de ses clients, tous secteurs d'activité confondus.

« J'ai le privilège d'avoir l'occasion de conduire Intelex vers sa prochaine étape d'innovation et de croissance », a déclaré Craig. « Mark Jaine et son équipe talentueuse ont d'ores et déjà forgé une réputation enviable d'innovation en matière de QHSE, une forte crédibilité et un leadership sur le marché, ce qui se voit reflété par une liste impressionnante de clients. Je suis ravi de pouvoir m'appuyer sur cette base et d'offrir une valeur ajoutée à nos clients et nos partenaires. »

Craig est un professionnel chevronné qui a permis à des entreprises prometteuses de connaître une croissance rentable constante et une pénétration sur le marché, comme en témoignent les succès qu'il a remportés en tant que PDG d'EMS Software, PDG d'eServGlobal, président de PeopleSoft Japan et au fil des fonctions de direction exécutive qu'il a exercées chez J.D. Edwards.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la croissance à deux chiffres que l'entreprise a connue pendant plusieurs années, ainsi qu'au développement de ses activités dans les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et APAC (Asie Pacifique).

À propos d'Intelex

Comptant plus de 1 300 clients et 4 millions d'utilisateurs dans 150 pays, Intelex Technologies Inc. est un acteur mondial de premier plan en termes de logiciels de gestion de la qualité, de l'hygiène, de la santé et de l'environnement (QHSE). Depuis 1992, ses applications et sa plate-forme en ligne évolutives aident des clients de tous les secteurs à améliorer leurs performances commerciales, à réduire les risques à l'échelle de l'entreprise et à assurer une conformité soutenue aux normes reconnues sur le plan international (comme par exemple ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et OHSAS 18001), ainsi qu'aux exigences réglementaires. Intelex est l'une des entreprises technologiques connaissant l'essor le plus rapide en Amérique du Nord. Reconnue comme un excellent lieu de travail depuis plus de sept ans, elle est récipiendaire d'un prix des « cultures d'entreprise les plus admirées » décerné par Waterstone et d'un prix des entreprises les mieux gérées de Deloitte. Intelex est basée à Toronto, dans l'Ontario (Canada) et dispose de bureaux à Denver, dans le Colorado (États-Unis) et à Reading (Royaume-Uni). Pour tout complément d'information, rendez-vous sur http://www.intelex.com.

CONTACT CHEZ INTELEX POUR LES RELATIONS PUBLIQUES : contact : Jennifer Rollo, directrice de la communication d'entreprise, téléphone : +1-416-646-2597, courriel : Jennifer.rollo@intelex.com

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 15:15 et diffusé par :