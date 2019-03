Mecaer Amérique pourra consolider sa place à l'échelle internationale





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 1,2 million de dollars à l'entreprise lavalloise Mecaer Amérique

LAVAL, QC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Mecaer Amérique inc. est un chef de file dans la fabrication de trains d'atterrissage pour les hélicoptères, les avions de transport régional et d'affaires et pour les avions d'entraînement militaire. Afin de répondre plus adéquatement aux exigences de sa clientèle et pour assurer sa croissance, l'entreprise bénéficiera d'une contribution remboursable de 1,2 M$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra investir dans de nouveaux procédés menant à la création d'un centre d'excellence unique et de renommée mondiale pour la conception, la fabrication et la qualification de ses systèmes d'atterrissage intégrés.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Marc-Aurèle-Fortin, Yves Robillard. L'aide du gouvernement du Canada permettra à Mecaer Amérique de répondre à la demande mondiale croissante de production d'aéronefs, de consolider la grappe aérospatiale du Grand Montréal et de mieux positionner celle-ci sur la scène internationale. La création du centre d'excellence et la transformation technologique de l'usine lavalloise entraineront également des retombées positives chez les fournisseurs canadiens auprès desquels Mecaer Amérique effectue des achats de dizaines de millions de dollars annuellement.

Mecaer Amérique est entièrement détenu par Mecaer Aviation Group (MAG), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions aéronautiques utilisées dans quatre secteurs d'activité : systèmes d'actionnement et de commande de vol, systèmes de trains d'atterrissage, systèmes de confort de cabine et services aéronautiques. MAG est une entreprise italienne employant 600 personnes établies en Italie, au Canada et aux États-Unis. Mecaer Amérique est sise à Laval depuis 2002 et se spécialise dans la conception, la fabrication et la qualification de systèmes intégrés de trains d'atterrissage. La filiale lavalloise compte125 employés hautement qualifiés, dont 20 % se consacrent à la recherche et au développement.

Les travailleurs qui oeuvrent dans l'industrie aérospatiale sont hautement qualifiés et contribuent à la vitalité économique du pays grâce à leurs emplois bien rémunérés. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada effectue des investissements stratégiques qui permettent aux entreprises de ce secteur d'accroître leur savoir-faire et leur expertise.

Citations

« Conformément à notre engagement visant à favoriser la croissance de l'économie canadienne, le gouvernement du Canada s'est donné pour objectif d'offrir un meilleur soutien aux entreprises qui investissent pour améliorer leur productivité afin d'assurer leur croissance et celle de l'économie du Canada. »

Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Mecaer Amérique, dont le succès rejaillit sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« L'aide financière des deux ordres de gouvernement est essentielle pour notre développement stratégique. Elle démontre d'ailleurs l'accueil important envers une entreprise italienne qui a investi des sommes importantes au Québec. Merci à DEC pour son appui. »

Chris O'Neill, président, Mecaer Amérique

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

L'année 2018 marque le 50e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 15:00 et diffusé par :