Les professeurs de l'INRS appuyés par la FCI





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) financera trois projets de recherche de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) dans le cadre des Fonds des leaders John-R.-Evans. La ministre fédérale des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a dévoilé les récipiendaires pancanadiens mercredi à l'Université de Western Ontario.

Les professeurs Cédric Brunelle, Tarek Djerafi et Étienne Yergeau de l'INRS obtiennent des enveloppes pour leurs projets de recherche respectifs, pour un total de 479 579 dollars.

Cédric Brunelle pourra lancer le Laboratoire en statistiques spatiales et développement urbain (LADU). L'objectif : exploiter le «?big data?» dans le but de comprendre la ville. L'expert en géographie économique mettra en place un équipement informatique de pointe qui roulera 24 heures sur 24 sur l'Internet très haut débit pour «?racler?» les données en ligne sur la ville et sa vitalité économique. La subvention du FCI permettra également au LADU de s'équiper pour dresser des inventaires photo et vidéo de grandes artères commerciales québécoises pour faire le portrait de leur évolution dans le temps.

Étienne Yergeau mettra sur pied une infrastructure unique qui apportera une meilleure compréhension de la biodiversité microbienne des sols arables et des dynamiques qui s'y installent. En répliquant en laboratoire les conditions dans lesquelles évoluent les bactéries dans les sols en culture, son programme de recherche vise l'identification de solutions novatrices pour améliorer les rendements des récoltes de blé lors de sécheresses ou de carences diverses.

Tarek Djerafi prépare l'arrivée de la 5G en téléphonie mobile. Avec ce nouveau standard, les objets connectés utilisant les bandes de fréquences millimétriques se multiplient et les systèmes se miniaturisent. L'instrumentation existante pour caractériser ces applications et ces systèmes manque de précision à plusieurs égards. Le futur laboratoire du professeur Djerafi, le M3C2 Lab, comblera cette lacune. Premier laboratoire au Canada dédié à la caractérisation des matériaux dans le domaine des ondes millimétriques, le M3C2 lab permettra d'élaborer des dispositifs à petite échelle en bandes millimétriques. Ces outils promettent des avancées dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies, mais aussi dans des domaines très variés comme la biologie, la médecine et les sciences des matériaux.

Le Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI aide les universités à recruter et à maintenir en poste des chercheurs de haut niveau de partout au monde en leur procurant l'infrastructure hautement spécialisée pour être des leaders dans leur domaine respectif.

