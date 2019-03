OKEx annonce le lancement imminent de sa plate-forme d'OPE, « OK Jumpstart »





MALTE, 13 mars 2019 /CNW/ - OKEx annonce qu'une toute nouvelle plate-forme d'offre publique d'échange (OPE) sera bientôt lancée. Baptisée « OK Jumpstart », la nouvelle plate-forme vise à favoriser le développement de projets très prometteurs et à soutenir les entrepreneurs en devenir.

Lancement imminent de la plate-forme d'OPE « OK Jumpstart » d'OKEx

OKEx a entrepris des travaux de recherche sur différentes méthodes de lancement de jetons en juillet 2018 lorsque la plate-forme OKNodes a vu le jour. Il a été déterminé que le modèle d'OPE est idéal pour favoriser la mise en oeuvre de projets très prometteurs et le soutien d'entrepreneurs émergents. En réduisant les ressources et le temps requis pour être inscrites aux échanges, les équipes de projet pourront se concentrer sur l'élaboration d'initiatives et la gestion communautaire.

À titre de précurseur dans l'industrie de la chaîne de blocs, OKEx est déterminé à faciliter le développement de cette technologie et de projets connexes. Après avoir mené un examen complet des règlements associés en vigueur dans le monde entier, OKEx a finalement conçu « OK Jumpstart », une plate-forme d'OPE conforme à ceux-ci. Disposant déjà de la technologie et des services nécessaires, OKEx est prêt à lancer la plate-forme très prochainement.

« Nous sommes heureux de mettre en service notre propre plate-forme d'OPE, "OK Jumpstart". Je crois que le modèle d'OPE offre des avantages considérables tant pour l'échange que pour les développeurs de projets, notamment les entreprises en démarrage, qui peuvent enclencher plus facilement et plus rationnellement le processus de lancement », soutient Andy Cheung, chef des opérations à OKEx. « Puisque la demande envers l'OPE croît aussi rapidement, 2019 sera l'année marquante de sa venue et nous nous attendons à ce que davantage de projets innovants naissent de cette plate-forme. »

D'autres détails à propos de la plate-forme « OK Jumpstart » seront dévoilés sous peu. C'est à suivre!

Qu'est-ce qu'une offre publique d'échange (OPE)?

L'offre publique d'échange (OPE) est semblable à l'offre initiale de jetons (ICO), les deux permettant la vente de jetons pour financer des projets émergents. Cependant, l'une des principales différences est que tant le développeur que les investisseurs voient leurs transactions facilitées par un tiers pour un échange fiable. L'échange s'en porte garant et évalue le projet de l'équipe avec diligence raisonnable. Comptant sur l'OPE pour rationaliser le processus, les développeurs n'ont plus à effectuer les vérifications requises pour connaître la clientèle. Celle-ci peut en fait engendrer une importante publicité et accélérer le processus d'inscription.

À propos d'OKEx

OKEx est un échange d'actifs numériques de calibre mondial dont le siège social est situé à Malte. Il offre aux négociateurs de la planète des services complets de négociation d'actifs numériques, dont les jetons, les contrats à terme, les contrats d'échanges perpétuels et les fonds indiciels, avec la technologie de la chaîne de blocs. Actuellement, OKEx propose plus de 400 paires de jetons et de contrats à terme, ce qui permet aux utilisateurs d'optimiser leurs stratégies. La plate-forme offre un environnement à la fois sûr, fiable et stable pour la négociation d'actifs numériques, servant des millions de clients dans plus de 200 pays et régions.

