Le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest font équipe pour la conservation du caribou boréal





YELLOWKNIFE, le 13 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada assure la protection et la conservation des espèces sauvages et de la nature, un héritage important pour les générations futures. En collaboration avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Conference of Management Authorities et les gouvernements, organisations et communautés autochtones, nous faisons des progrès en vue du rétablissement et de la protection du caribou boréal.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest, Robert C. McLeod, ont annoncé aujourd'hui un accord visant à renforcer la conservation du caribou boréal et à poursuivre la collaboration entourant l'environnement et les espèces sauvages. Le principal résultat de cet accord est un engagement du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à mener à terme la planification en fonction de l'aire de répartition en respectant un échéancier clair et fiable pour aider à assurer la conservation de l'habitat essentiel.

Grâce à cet accord, le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord?Ouest collaborent avec les gouvernements, les organisations et les communautés autochtones, les conseils de gestion des ressources fauniques et d'autres intervenants. En mettant au premier plan les valeurs écologiques, culturelles et économiques, nous pouvons travailler ensemble pour protéger cette espèce symbolique.

Conformément à l'engagement envers le patrimoine naturel du Canada annoncé dans le budget de 2018, nous fournirons du financement pour soutenir les travaux de conservation auxquels les parties s'engagent dans le présent accord.

Citations

«?Nous devons travailler ensemble pour protéger le caribou boréal, soutenir les collectivités et créer des emplois de qualité. C'est grâce aux ressources scientifiques les plus à jour et aux connaissances traditionnelles que nous atteindrons des résultats efficaces et pratiques pour protéger cette espèce emblématique.?»

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Cet accord reconnaît notre approche conçue dans le Nord en ce qui concerne la gestion du caribou boréal, qui intègre la protection de l'environnement aux besoins économiques et sociaux des collectivités nordiques. Le financement du gouvernement fédéral négocié dans le cadre de cet accord appuiera notre processus de collaboration avec nos partenaires autochtones pour établir des plans par aire de répartition à portée régionale au cours des cinq prochaines années et aidera le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à remplir son mandat de concevoir un plan en fonction de l'aire de répartition du caribou boréal dans les Territoires du Nord-Ouest. »

- Robert C. McLeod, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Environ 69 % de l'habitat du caribou boréal dans les Territoires du Nord-Ouest est intact, et la principale perturbation de ces habitats est causée par les incendies de forêt.

Entre 6 000 et 7 000 caribous boréaux environ se trouvent dans les Territoires du Nord-Ouest. Un faible nombre vit également au Yukon . L'aire de répartition consiste en une superficie d'environ 441 000 km2 de forêts boréales quasi intactes.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 14:14 et diffusé par :