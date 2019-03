Soutien aux organismes de recherche et d'innovation - Québec accorde 5,35 M$ à l'Institut canadien des recherches avancées





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une somme totale de 5,35 millions de dollars jusqu'en 2022 à l'Institut canadien des recherches avancées (ICRA). Aussi connu sous le sigle CIFAR, l'ICRA offre un soutien aux chercheurs et favorise la recherche collaborative multidisciplinaire.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce montant appuiera la réalisation d'activités de recherche et d'innovation structurantes visant la résolution de problématiques à caractère stratégique pour le Québec, en lien notamment avec la santé, l'intelligence artificielle et l'innovation sociale.

Ces activités encourageront également la participation des chercheurs et des acteurs québécois en recherche et en innovation à des projets interdisciplinaires suscitant la création, le développement ou la consolidation de partenariats ou de réseaux internationaux de recherche et d'innovation.

L'aide gouvernementale se répartit comme suit : 3 750 000 $ proviennent des Fonds de recherche du Québec (FRQ) et 1 600 000 $ sont issus du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 2a - Soutien aux projets de recherche et d'innovation, du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Citations :

« La collaboration entre les chercheurs québécois et internationaux est essentielle au développement de la culture du savoir au Québec et à la résolution des grands défis sociaux du 21e siècle, comme les changements climatiques. La recherche collaborative multidisciplinaire enrichit en effet l'échange de connaissances, en plus de contribuer à l'essor des innovations. Notre appui à l'ICRA accroîtra la portée des initiatives phares qui verront le jour dans des secteurs d'importance pour la société et l'économie québécoises, telle l'intelligence artificielle. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Par leur soutien à l'ICRA, les Fonds de recherche du Québec misent sur l'excellence et l'innovation. Réunissant des chercheurs de renommée internationale, les programmes de l'Institut donnent un coup d'accélérateur aux recherches qui généreront des retombées positives. Nous sommes fiers d'assurer la représentativité du Québec au sein de ce réseau exceptionnel. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« Nous sommes très reconnaissants de l'appui renouvelé du gouvernement du Québec au profit de recherches qui changeront le monde. L'ICRA offre aux cerveaux les plus brillants de la planète la liberté d'explorer des questions critiques et importantes pour la science et l'humanité. Le Québec est particulièrement bien placé pour prendre les rênes d'une collaboration internationale de cette envergure. »

Alan Bernstein, président et chef de la direction de l'ICRA

Faits saillants :

L'ICRA appuie, par l'entremise d'une douzaine de programmes de recherche, des chercheurs de calibre international afin d'accélérer la création de connaissances et de rehausser la compréhension d'enjeux complexes à l'échelle mondiale.

Il compte près de 370 boursiers, chercheurs et conseillers issus de plus de 125 instituts répartis dans 18 pays. Les boursiers de l'ICRA comptent parmi les chercheurs les plus cités et honorés au monde. Depuis sa fondation en 1982, l'Institut a bénéficié de la participation de 19 lauréats du prix Nobel.

Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation ainsi que de favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

Liens connexes :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Pour recevoir les communiqués de presse des FRQ, abonnez-vous à la liste d'envoi.

Pour consulter les sites des FRQ, suivez les liens suivants : Nature et technologies, Santé, Société et culture, Scientifique en chef.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

FRQ et scientifique en chef du Québec sur les réseaux sociaux :

Twitter - Scientifique en chef du Québec : twitter.com/SciChefQC

Facebook - Scientifique en chef du Québec : https://www.facebook.com/SciChefQC

Facebook - FRQ : https://www.facebook.com/FondsRechercheQuebec

LinkedIn - FRQ : www.linkedin.com/company/fonds-de-recherche-du-quebec

YouTube - FRQ : www.youtube.com/user/FondsRechercheQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 14:00 et diffusé par :