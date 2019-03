TIP Trailer Services annonce le refinancement réussi de son programme ABS





Le 8 mars 2019, TIP Trailer Services, une société du portefeuille de I Squared Capital, a refinancé avec succès son programme de valeurs mobilières adossées à des actifs (ABS, en anglais). Le programme paneuropéen a été établi initialement en 2014 et refinancé une fois en 2017. Le nouveau programme se déroulera maintenant jusqu'en mars 2020.

Bob Fast, CEO de TIP Trailer Services

« Associé à la récente réussite de notre refinancement des RCF sur cinq ans, le programme ABS fournit un soutien supplémentaire à nos plans de croissance à long terme, tout en continuant à prendre en charge nos clients ».

Malachy Mc Enroe, CFO de TIP Trailer Services

« Nous nous réjouissons de refinancer notre ligne senior de 100 millions d'euros avec Rabobank, notre fournisseur existant, et l'une de nos principales banques partenaires. Nous avons prolongé le programme actuel, qui nous laisse 12 mois pour développer un programme remanié en vertu des Accords de Bâle III sur les besoins en capitaux pour les opérations de titrisation et / ou pour examiner d'autres options de financement.

A propos de TIP Trailer Services

Basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP Trailer Services est l'un des principaux fournisseurs de services d'équipement en Europe et au Canada, spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques ainsi que dans d'autres services à valeur ajoutée qu'il fournit à ses clients dans les secteurs du transport et de la logistique, dans toute l'Europe et le Canada. Les clients de TIP Services sont répartis sur plus de 100 sites dans 17 pays européens et au Canada.

À propos de I Squared Capital

I Squared Capital est un gestionnaire mondial indépendant d'investissements en infrastructures axé sur l'énergie, les services publics, les télécommunications et les transports en Amérique, en Europe et en Asie. La société dispose de bureaux à Hong Kong, Houston, Londres, Miami, New Delhi, New York et Singapour.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 13:50 et diffusé par :