Le Canada investit dans l'amélioration des systèmes électriques dans le sud de l'Ontario

COBOURG, ON, le 13 mars 2019 /CNW/ - L'efficacité énergétique aide les familles à économiser de l'argent, rend les entreprises plus compétitives et assainit l'environnement au profit des générations futures. Le gouvernement du Canada agit concrètement en investissant dans des technologies qui rendront nos systèmes électriques plus efficients et qui nous prépareront à un avenir fondé sur l'énergie propre.

Au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, la députée de Northumberland-Peterborough-Sud, Kim Rudd, a annoncé aujourd'hui un investissement de 164 000 $ pour renforcer la fiabilité du réseau électrique ontarien et réduire la pollution.

Le projet, dirigé par Lakefront Utilities, prévoit l'installation d'une plateforme numérique qui fera fonctionner le réseau électrique de manière plus stratégique. Cette plateforme permettra de détecter automatiquement les pannes, de gérer l'augmentation de la demande associée à l'utilisation accrue de véhicules électriques et d'intégrer au réseau plus d'énergies renouvelables, avec plus d'efficacité.

L'investissement permettra aussi de financer un système de surveillance continue qui aidera à éviter les pannes de courant, à améliorer le temps de réponse et à réduire le nombre d'appels de clients nécessitant l'envoi de personnel sur place pour investiguer. Ce système améliorera aussi l'efficacité globale du réseau en repérant les transformateurs surchargés. En plus d'offrir un service de facturation électronique, une application mobile donnera des conseils et des explications aux clients sur leurs factures d'électricité pour les aider à économiser l'énergie.

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures vertes pour assurer la vitalité et la pérennité de nos collectivités. En collaborant avec l'industrie pour construire des systèmes électriques plus propres, plus sûrs et mieux reliés, nous améliorerons la qualité du service et encouragerons les clients à réduire leur consommation d'électricité. »

Kim Rudd

Députée de Northumberland-Peterborough-Sud

« Désireux d'agir comme chef de file dans la construction d'un avenir fondé sur les énergies vertes, Lakefront Utilities se réjouit de prendre part activement à l'édification d'un système électrique fiable et rentable, qui profitera à la fois à nos abonnés et à nos actionnaires. »

Dereck Paul

PDG de Lakefront Utilities Inc.

Les fonds fédéraux alloués au projet proviennent du Programme des réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada , qui accorde du financement aux services publics pour les aider à réduire la pollution et à mieux utiliser les installations électriques tout en encourageant l'innovation. Ce programme fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de180 milliards de dollars du gouvernement du Canada .

Dans le cadre de son plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada consacrera plus de 180 milliards de dollars sur douze ans à des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

