La Banque Nationale présente son bilan de responsabilité sociale 2018





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale est fière de rendre publique l'édition 2018 de son bilan de responsabilité sociale et, par la même occasion, tient à remercier tous ses employés, retraités et clients. Grâce à leur collaboration, la Banque Nationale a versé des dizaines de millions de dollars à la communauté en 2018, soutenu des centaines d'organismes et eu un impact positif dans la vie de gens partout au pays.

Le bilan de responsabilité sociale peut être consulté au bnc.ca/bilansocial.

Quelques faits saillants

Un nouveau siège social écoresponsable actuellement en construction à Montréal. Le bâtiment sera conçu selon les normes environnementales et de bien-être les plus avancées et favorisera l'utilisation de matériaux et de services provenant du Québec et du Canada .

Plusieurs campagnes de financement auxquelles participent nos employés, retraités et clients : Centraide/United Way, Croix-Rouge canadienne, FRDJ et plusieurs défis sportifs à caractère philanthropique.

Un système de télégestion qui permet d'économiser annuellement des millions de kilowattheures d'électricité et des milliers de mètres cubes de gaz naturel.

Un cadre de référence rendant possible une première émission d'obligations durables pour financer des projets et organismes responsables.

Une présence à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg, une distinction internationale qui reconnait l'engagement des entreprises en la matière.

Une expérience employé moderne propulsée par des environnements de travail collaboratifs et la poursuite du déploiement d'un modèle de succursale misant sur l'expérience client et la technologie.

Une transformation technologique soutenue par des partenariats avec plusieurs fintechs locales et des avancées distinctives en matière d'intelligence artificielle et de chaîne de blocs, notamment grâce à deux initiatives avec la banque d'affaires J.P. Morgan.

Un appui à presque tous les incubateurs et accélérateurs d'entreprises au Québec.

