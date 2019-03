Le Dr Gilles Julien et Hélène (Sioui) Trudel présentent leurs excuses





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans le contexte des événements des derniers jours mettant en cause la Fondation du Dr Julien, le Dr Julien et Mme Trudel s'adressent aujourd'hui à la communauté, aux employé.e.s., aux bénévoles, aux partenaires et aux donateurs de la Fondation.

Message du Dr Julien

« Chers employé.e.s, présents et passés, bénévoles, partenaires et donateurs,

Je vous écris aujourd'hui pour vous présenter mes excuses pour mes maladresses et pour ce qui a été perçu comme un manque de compassion et d'introspection de ma part.

L'année 2018 a été éprouvante et émotive pour toutes les personnes impliquées dans la crise interne qui a secoué les assises mêmes de la Fondation. Heureusement, les enfants en ont été épargnés.

En rétrospective, et en tant que gestionnaire de l'organisation, je regrette que par mes déclarations publiques, j'aie pu paraître insensible aux souffrances ou à la détresse ressentie par des employé.e.s, actuels et anciens, et d'avoir semblé non reconnaissant face à leur dévouement. Je vous demande en toute sincérité, à votre tour de m'en excuser. J'espère que nous pourrons continuer d'aller de l'avant pour rendre la pédiatrie sociale en communauté accessible au plus grand nombre d'enfants possible.

Depuis ces derniers jours, le conseil d'administration, le ministre de la Famille, mes principaux collaborateurs et de nombreux membres du personnel m'ont réitéré leur confiance, et je les en remercie. C'est fort de ces appuis et de celui de chacun d'entre vous que nous pourrons assurer le succès et la pérennité de la pédiatrie sociale en communauté.

Permettre à nos enfants d'exercer leur plein potentiel est la cause de ma vie, et c'est avec passion que je vais poursuivre mon engagement comme toujours, tant que j'en ai la force, en votre compagnie je l'espère. Les enfants ont besoin de nous. »

Message de Hélène (Sioui) Trudel

Par ailleurs, Me Hélène (Sioui) Trudel, qui soutient son conjoint depuis ses débuts dans cette aventure de pédiatrie sociale en communauté, tenait aussi à exprimer ses regrets : « Je tiens aussi à vous dire combien je suis désolée que certains de mes propos rapportés dans les médias aient pu blesser certains de nos employé.e.s d'hier et d'aujourd'hui. J'ai toujours cherché à protéger la Fondation et à la faire évoluer. Je reconnais que certaines décisions prises à cet égard aient pu choquer ou susciter des inquiétudes. Je suis vraiment navrée de ne pas avoir été capable de rassurer ces employé.e.s. Je leur présente toutes mes excuses. »

Elle ajoute, « Par les projets que j'ai développés avec le soutien de gens formidables, j'ai toujours défendu avec la plus grande fougue les droits fondamentaux des enfants et des personnes vulnérables. J'espère que nous pourrons continuer d'avancer avec votre appui précieux pour garantir l'accès au plus grand nombre d'enfants qui ont besoin de ce modèle unique de soins, qui intègre le droit à la médecine sociale.»

Message de la Fondation

Par ailleurs différentes actions ont été prises par la Fondation pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Conformément aux principes de saine gouvernance, le Dr Julien cessera de cumuler la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la Fondation ; il passe le flambeau de la direction générale par intérim à M. Paul Bouthillier , actuel directeur des finances et de l'administration de la Fondation (voir le communiqué de presse à cet effet). Le Dr Julien demeure président du conseil d'administration et directeur clinique.

, actuel directeur des finances et de l'administration de la Fondation (voir le communiqué de presse à cet effet). Le Dr Julien demeure président du conseil d'administration et directeur clinique. La Fondation ira de l'avant avec la mise en oeuvre des recommandations de l'Institut de la confiance dans les organisations (ICO). Plusieurs nouvelles mesures ont déjà été mises en place, notamment le recrutement d'une nouvelle responsable des ressources humaines, une politique contre le harcèlement en milieu de travail, du coaching en gouvernance pour les dirigeants, et l'amélioration des communications internes. Des rapports d'étapes sur le climat de travail seront présentés par l'ICO au conseil d'administration à intervalles réguliers.

Aucun effort ne sera épargné pour soutenir les employé.e.s et les bénévoles et pour s'assurer de maintenir un climat de travail serein, en toutes circonstances.

À propos de la Fondation du Dr Julien

La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre au plus grand nombre d'enfants issus d'un milieu vulnérable d'avoir accès à des soins et services spécialisés de pédiatrie sociale en communauté pour se développer pleinement et améliorer son bien-être dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada.

