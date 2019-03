Le gouvernement du Canada améliore la fluidité de la circulation au passage frontalier de Buffalo et Fort Erie





FORT ERIE, ON, le 13 mars 2019 /CNW/ - Il est important d'assurer le bon fonctionnement des corridors commerciaux pour que les entreprises canadiennes soient concurrentielles sur les principaux marchés mondiaux et que leurs échanges commerciaux avec les partenaires internationaux soient plus efficaces.

Aujourd'hui, Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a visité les installations des nouvelles technologies améliorées de système de transport intelligent au passage frontalier de Peace Bridge.

Transports Canada a investi 362 482 $ dans deux projets financés au titre du Fonds national des corridors commerciaux, qui amélioreront l'infrastructure de la frontière en vue d'aider les entreprises canadiennes à être concurrentielles en acheminant les marchandises plus efficacement vers les marchés.

Les nouveaux lecteurs d'identification par radiofréquence et leur infrastructure électrique et informatique correspondante, qui sont installés dans les voies d'inspection primaire pour automobiles, réduisent le temps d'attente pour l'inspection des véhicules. Les lecteurs d'identification par radiofréquence sont installés à l'avant de la ligne d'inspection, ce qui permet aux voyageurs de faire lire et traiter leurs documents d'identification avant d'arriver au guichet d'inspection.

En outre, les nouvelles caméras et les nouveaux éléments d'infrastructure de TI fournissent des données en temps réel aux voyageurs, aux agents des services frontaliers et à la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, ce qui permet d'améliorer l'exactitude des renseignements sur le temps d'attente à la frontière ainsi que la fluidité de la circulation à la frontière.

Un troisième projet de TI est en cours en vue d'améliorer l'efficacité du système de péage. Il devrait être achevé plus tard cette année.

Citations

« Le Peace Bridge est un moteur économique important pour notre province. L'investissement réalisé par notre gouvernement en vue d'améliorer et de moderniser son infrastructure garantira que cette dernière pourra continuer à desservir notre collectivité pour les générations à venir. »

Chris Bittle

Député fédéral de St. Catharines

« La qualité de l'infrastructure de transport et l'efficacité des corridors commerciaux du Canada sont essentielles à la prospérité des entreprises canadiennes sur le marché mondial. Nous avons pris l'engagement de répondre aux besoins d'infrastructure à long terme pour appuyer la croissance de la classe moyenne, favoriser les emplois bien rémunérés et veiller à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Le Peace Bridge est une passerelle économique stratégique. Grâce à la réalisation de ces projets d'importance, notre gouvernement aide à régler les problèmes d'embouteillage et appuie les stratégies d'atténuation de la congestion, ce qui est essentiel pour favoriser la prospérité à long terme dans notre collectivité. »



Vance Badawey

Député fédéral de Niagara-Centre

Faits en bref

Au cours des cinq dernières années, une moyenne de 3 274 camions par jour (soit près de 1,2 million par année) ont franchi le passage frontalier de Peace Bridge pour transporter des marchandises canadiennes valant des millions de dollars, dont dépendent des emplois partout au pays.

Le transport est un élément important du commerce du Canada avec d'autres pays. En 2017, le commerce international de marchandises a représenté 1,1 billion de dollars. Les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada , les échanges commerciaux se chiffrant à 703 milliards de dollars, ce qui représente 63,5 % du total du commerce canadien en 2017.

avec d'autres pays. En 2017, le commerce international de marchandises a représenté 1,1 billion de dollars. Les États-Unis restent le principal partenaire commercial du , les échanges commerciaux se chiffrant à 703 milliards de dollars, ce qui représente 63,5 % du total du commerce canadien en 2017. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada accorde beaucoup d'importance à l'exportation en raison du lien entre le commerce et la création de bons emplois bien rémunérés, puisque les industries qui sont grandement dépendantes des exportations versent des salaires qui sont en moyenne de plus de 50 % supérieurs à ceux des industries qui dépendent moins des exportations.

Document connexe

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 12:45 et diffusé par :