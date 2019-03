RIMES nomme Andrew Barnett au poste de responsable mondial de la stratégie produit





RIMES Technologies, fournisseur de premier plan de données gérées et de services RegTech destinés au secteur financier, a nommé Andrew Barnett au poste de responsable mondial de la stratégie produit. Dans le cadre de cette fonction, M. Barnett mettra à profit son expérience approfondie des fournisseurs et des utilisateurs finaux afin d'aider RIMES à maintenir son rythme de croissance accélérée. Il sera chargé de dynamiser l'ensemble des portefeuilles primés de services de données gérées et de services RegTech offerts par RIMES.

Tout au long de sa carrière, M. Barnett a occupé diverses fonctions (produits, ventes, données) au sein d'entreprises telles que Charles River Development, Aviva/Friends Life Investments et IHS Markit/Cadis. Avant de rejoindre RIMES, il occupait le poste de responsable des données chez Legal & General Investment Management. Ses compétences ont été reconnues par le secteur ; au Royaume-Uni, il fait partie du Top 50 2019 des innovateurs en gestion et analyse des données désignés par Corinium, et il a également reçu le prix 2018 du "Best Data Management Practitioner" décerné par les A-Team Insights Awards.

Christian Fauvelais, directeur général de RIMES, a déclaré: "L'innovation et l'excellence des produits jouent un rôle capital dans tout ce qu'accomplit RIMES. Avec Andrew Barnett, nous pouvons compter sur l'un des meilleurs talents dans ce domaine pour nous aider à pérenniser notre croissance et à apporter à nos clients les innovations dont ils ont besoin en matière de gestion des données et de conformité pour se développer en souplesse et gérer la complexité de leurs activités."

Andrew Barnett a ajouté: "Les données étant sans doute le facteur de réussite le plus important pour les services financiers modernes, je suis ravi de rejoindre une société qui innove sans relâche dans ce domaine et qui comprend véritablement ce dont ses clients ont besoin pour prospérer. Le secteur va connaître une évolution rapide au cours des prochaines années. RIMES continuera d'être à l'avant-garde du changement et je me réjouis de prendre part au prochain chapitre de son histoire."

À propos de RIMES

RIMES est un spécialiste primé de la gestion des données et de la conformité qui comprend véritablement les défis que doivent relever ses clients. La société est au service de plus de 350 gestionnaires d'actifs, actionnaires, prestataires de services et banques dans 40 pays, notamment 60 des 100 plus importants gestionnaires d'actifs mondiaux et 9 des 10 plus grands dépositaires d'actifs sous gestion. www.rimes.com

