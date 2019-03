Le SCFP-Québec appuie la grève étudiante pour le climat





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Devant le peu d'actions de leur gouvernement respectif, des jeunes et moins jeunes de partout dans le monde manifesteront le vendredi 15 mars pour condamner cette passivité. Au Québec, plus de 100 000 étudiants de cégeps et universités ont voté pour la grève ce vendredi pour la lutte contre les changements climatiques. Le mouvement, lancé en Suède par la jeune militante Greta Thunberg, a pris beaucoup d'ampleur.

« Je comprends ces jeunes qui veulent des actions concrètes. Les preuves de la crise climatique sont de plus en plus visibles. Nous ne pouvons regarder ce qui se passe les bras croisés. Les jeunes ont décidé de prendre la rue et c'est tant mieux. Ils méritent qu'on les soutienne parce que c'est pour nous tous qu'ils le font », a déclaré le président du SCFP-Québec, Denis Bolduc.

Avec des manifestations dans plus de 50 pays, c'est une mobilisation sans précédent qui se prépare. Au Québec, plusieurs auront lieu de Gatineau à Gaspé en passant par Trois-Rivières et Joliette.

« On ne peut que saluer ce réveil collectif de jeunes du Québec. J'espère aussi que les membres du SCFP et l'ensemble de la population se joindront à eux en grand nombre », a conclu Denis Bolduc.

Voir ici la liste des points de rencontre pour les villes du Québec : https://www.facebook.com/pg/laplanetealuniversite/events/?ref=page_internal

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 12:32 et diffusé par :