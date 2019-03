Réfection du terrain de balle au stade du parc Arthur-Therrien





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé l'octroi d'un contrat à Lanco Aménagement inc., pour la réfection du terrain de balle au stade du parc Arthur-Therrien, dans l'arrondissement de Verdun.

« La Ville de Montréal fait du sport et des modes de vie actifs une priorité en vue de contribuer à la santé de tous les Montréalais et les Montréalaises. Avec ce soutien financier, nous poursuivons les efforts en vue d'offrir aux citoyens, ici les amoureux des sports de balle, un réseau de plateaux sportifs extérieurs de qualité, en partenariat avec les arrondissements », a déclaré Rosannie Filato, membre du comité exécutif, responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des sports et loisirs.

Ce contrat s'inscrit dans les investissements déployés, en collaboration avec les arrondissements, pour mettre à niveau et améliorer des terrains de balle. La dépense totale de 549 596,60 $ (taxes incluses), sera assumée dans sa totalité par la ville-centre.

« Les Verdunois et Verdunoise pourront profiter d'un terrain de balle agréable, sécuritaire et de haute qualité pour pratiquer leur sport de prédilection. Nous sommes très fiers de cet investissement », a affirmé le maire de Verdun, Jean-François Parenteau.

Les travaux comprennent la réfection du champ intérieur, de la piste d'avertissement (correction des dépressions et remplacement de la surface gazonnée) et de la cage des frappeurs, ainsi que la mise en place d'équipements sportifs et de mobilier (buts, marbre, plaque de lanceur).

Ils s'inscrivent en lien avec les priorités d'intervention du plan de développement Montréal durable 2016-2020 et du Plan d'action baseball 2015-2025.

