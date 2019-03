La Tasse : Un coup de pouce de l'arrondissement pour un café complètement zéro déchet





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est fier de soutenir le projet La Tasse, qui a démarré en 2018 sur son territoire. Le conseil d'arrondissement a accordé, lors de la séance du 12 mars, une contribution financière de 5 000 $ à l'organisme Cafés et restaurants pour l'environnement (CRPE) La Vague pour permettre l'expansion du réseau à Montréal ainsi qu'en région.

« Il allait de soi que l'arrondissement apporte son soutien à une initiative issue du milieu et dont l'action a un impact concret sur la réduction des déchets et la promotion de comportements écoresponsables auprès de la population », a déclaré Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La Tasse est un système de gobelets réutilisables consignés et distribués dans un réseau de cafés et commerces participants. Le consommateur peut obtenir la Tasse en échange d'un dépôt de 5 $, l'utiliser autant que désiré puis la retourner dans un établissement du réseau. Son dépôt lui sera remboursé et la tasse, lavée et remise en circulation. La Tasse, conçue en polypropylène, sans BPA ni BPS, est recyclable au Québec.

« Au Canada, ce sont 1,5 à 2 milliards de gobelets à usage unique qui sont consommés chaque année. Ces gobelets représentent à eux seuls le quart du contenu retrouvé dans les poubelles publiques. Grâce à un projet comme La Tasse, nous agissons à la source pour réduire collectivement notre impact environnemental », a affirmé Rosannie Filato, conseillère de la Ville du district de Villeray.

Initié par les copropriétaires du café Oui mais non situé dans le district de Villeray et l'éco-quartier de Villeray, un projet pilote de La Tasse a été mis à l'essai à l'été 2018 dans une douzaine de commerces. Le succès du projet et l'intérêt manifesté par près d'une centaine d'autres commerçants à joindre le réseau ont amené la création de l'OSBL CRPE La Vague et l'amorce d'une phase d'expansion en 2019. Afin de faire croître le mouvement, l'OSBL a lancé un projet de sociofinancement auquel l'arrondissement vient contribuer.

