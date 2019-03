L'UMQ crée une bourse de recherche universitaire à l'occasion de son centenaire





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a annoncé la création de la Bourse de recherche UMQ et a lancé du même coup l'appel de candidatures pour cette première édition, en invitant les étudiantes et étudiants à la maîtrise admissibles à soumettre leur dossier de candidature d'ici le 8 avril 2019.

D'une valeur de 10 000 $, la Bourse de recherche UMQ vise à améliorer la connaissance sur les municipalités, en appuyant financièrement une étudiante ou un étudiant à la maîtrise dont le projet de recherche porte sur les municipalités québécoises et les questions liées à la gouvernance municipale, au territoire, aux infrastructures et à la fiscalité.

« À l'occasion de son centenaire de fondation, l'UMQ est fière de soutenir la relève et valoriser la recherche universitaire sur des questions au coeur de l'action municipale. Alors que les élues et élus locaux font face à de nouveaux défis et à des responsabilités croissantes, il est essentiel de développer des connaissances qui pourront guider les politiques publiques municipales afin que celles-ci contribuent encore davantage à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens », a déclaré la présidente de la Commission des Assises 2019 et du 100e anniversaire et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

La Bourse de recherche UMQ est remise grâce au soutien financier d'Énergir. La lauréate ou le lauréat recevra son prix le 9 mai prochain, dans le cadre des Assises 2019 de l'UMQ à Québec. Les détails relatifs à l'appel de candidatures et aux critères de sélection sont disponibles sur le site Web de l'Union.

Pour ne rien manquer des activités entourant le centenaire de l'UMQ, visitez régulièrement la section spéciale du site Web de l'Union au cours des prochains mois et suivez les publications à venir sur les réseaux sociaux par le biais du mot-clic #100ansUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

