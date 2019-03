Le Barreau très préoccupé par les violations des droits de la personne à l'encontre de membres de la profession juridique





TORONTO, le 13 mars 2019 /CNW/ - Le Barreau de l'Ontario est très préoccupé par les cas de violations de droits de la personne à l'encontre de membres de la profession juridique dans le monde.

Les avocats doivent être en mesure d'exercer leurs fonctions légitimes sans craindre pour leur vie, leur liberté ou leur sécurité. Le Barreau de l'Ontario exhorte les gouvernements de tous les pays à respecter le droit international en matière de droits de la personne, notamment de respecter les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau.

Le Groupe de surveillance des droits de la personne du Barreau a récemment publié des déclarations publiques concernant les avocats suivants :

Les menaces de mort contre l'avocat Daniel Ernesto Prado Albarracín en Colombie

Le meurtre de l'avocat Adeola Adebayo au Nigéria

au Nigéria L'arrestation, la détention et les accusations contre l'avocat Amir Salar Davoudi en Iran

en La détention continue et les accusations contre l'avocate Nasrin Sotoudeh , aussi en Iran

, aussi en Le risque de radiation et les accusations contre l'avocat Emil Kurbedinov en Russie

La détention continue et la condamnation de l'avocat Wang Quanzhang en Chine

Le Groupe de surveillance des droits de la personne est un groupe de conseillers et de conseillères du Barreau de l'Ontario nommés par le Conseil pour surveiller les violations des droits de la personne qui visent les membres de la profession juridique et de la magistrature dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions professionnelles légitimes.

Le Barreau de l'Ontario règlemente les avocats et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le mandat du Barreau est de protéger l'intérêt du public, de maintenir et de faire progresser la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour les Ontariennes et les Ontariens et d'agir en temps opportun et de façon ouverte et efficace.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 12:03 et diffusé par :