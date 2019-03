Trois entreprises et trois organismes de la MRC de Bonaventure concrétisent leurs projets de développement et de croissance





Le gouvernement du Canada accorde près de 593 000 $ à l'Hôtel Le Francis, à Cime Aventures, au Château Blanc de Bonaventure, au Site historique du Banc-de-Paspébiac, à Committee for Anglophone Social Action et à Gaspesian Bluegrass Music Association

PASPÉBIAC, QC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'Hôtel Le Francis, Cime Aventures, le Château Blanc de Bonaventure, le Site historique du Banc-de-Paspébiac, Committee for Anglophone Social Action et Gaspesian Bluegrass Music Association pourront mener à bien leurs projets en bénéficiant de contributions remboursables et non remboursables totalisant 592 216 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à ces aides financières, l'Hôtel Le Francis et le Château Blanc de Bonaventure pourront bonifier leur offre de service dans le but d'assurer leur croissance et d'augmenter leur compétitivité, tandis que Cime Aventures pourra disposer de nouvelles infrastructures favorisant son expansion. Ces apports financiers bénéficieront également à trois organismes de la MRC de Bonaventure, soit le Site historique du Banc-de-Paspébiac, qui entend renouveler son exposition permanente afin d'attirer un public plus large, l'organisme Committee for Anglophone Social Action, qui pourra améliorer ses services dans le but de favoriser le développement économique des communautés anglo-gaspésiennes, ainsi que l'organisme Gaspesian Bluegrass Music Association, qui pourra déployer une stratégie de commercialisation visant à développer de nouveaux marchés hors Québec.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national. Les fonds, consentis par le gouvernement du Canada en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises et aux organismes bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 1,8 M$ ainsi que la création de cinq emplois dans la MRC.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises et les organismes afin de stimuler l'innovation, de favoriser la productivité et la compétitivité, et ainsi, de contribuer à la vitalité économique des régions.

Citations

« En aidant des entreprises à investir dans de nouvelles installations et infrastructures et des organismes à bonifier leur offre touristique ou de services, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion et l'exportation. Je suis fière de l'appui de notre gouvernement à la réalisation des projets de l'Hôtel Le Francis, de Cime Aventures, du Château Blanc de Bonaventure, du Site historique du Banc-de-Paspébiac, du Committee for Anglophone Social Action et de Gaspesian Bluegrass Music Association, qui contribueront activement au dynamisme économique de Bonaventure. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité, se faire connaître dans de nouveaux marchés et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Le financement accordé aujourd'hui traduit cet engagement de manière concrète en appuyant des entreprises et organismes dont le succès et le dynamisme rejaillissent sur la région et l'ensemble de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Document d'information

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Hôtel Le Francis (2845-5574 Québec inc.) Contribution remboursable de 250 000 $ sur un investissement total de 800 000 $ Construit en 1966, l'hôtel Le Francis est classifié 4 étoiles et est en opération durant toute l'année. En 1990, d'importants travaux de rénovation et d'aménagement ont été réalisés au coût de 2 M$. L'entreprise emploie 33 personnes, dont 19 à temps plein. Outre son service d'hébergement de 38 unités, elle offre un service de restauration, un pub, une piscine extérieure ainsi qu'un spa. Elle met également à la disposition des clients et de la population deux salles de conférence pouvant accueillir au total 125 personnes. Le projet vise à assurer l'expansion de l'entreprise en permettant d'améliorer la qualité de son offre de service et d'augmenter sa compétitivité. La contribution versée servira à rénover des unités d'hébergement ainsi que des salles de conférence. Committee for Anglophone Social Action inc. Contribution non remboursable de 155 616 $ sur un investissement total de 258 463 $ Le Committee for Anglophone Social Action (CASA) est un organisme à but non lucratif dédié au service et à la défense des intérêts de la population de langue anglaise de la Gaspésie. Fondé en 1975, CASA appuie et accompagne la communauté anglophone de son territoire dans de multiples domaines dont la santé, les services sociaux, la jeunesse, la culture, le patrimoine et la vieillesse. CASA joue un rôle de leadership en matière de développement économique et d'entrepreneuriat. Le projet vise la mise en oeuvre du Plan d'action régional en matière de tourisme 2018-2023 pour la communauté anglophone de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Il favorisera une plus grande intégration économique des Gaspésiens anglophones dans l'industrie touristique régionale. La contribution versée porte sur les salaires des coordonnateurs, y compris les coûts obligatoires payés par l'employeur et les dépenses liées à l'élaboration conceptuelle du programme de marketing. Le projet permettra de créer deux emplois. Gaspesian Bluegrass Music Association Contribution non remboursable de 66 600 $ sur un investissement total de 293 900 $ La Gaspesian Bluegrass Music Association est un organisme bénévole sans but lucratif qui gère un festival annuel de musique bluegrass dans la ville de New Richmond. L'entité juridique a été constituée en société en novembre 2014. L'organisme est principalement dirigé par des résidents anglophones de la Baie des Chaleurs. Le festival se déroule à la fin du mois d'août, jusqu'à la fin de semaine de la fête du Travail. Le projet consiste en des activités de marketing ciblant les touristes de l'extérieur de la province. La contribution versée porte sur les dépenses de projet propres à la stratégie de commercialisation à l'extérieur de la province. Il s'agit de dépenses liées aux frais publicitaires et promotionnels, aux frais de déplacement et à l'affichage mobile en bordure de route nécessaire pour les festivaliers provenant de l'extérieur de la province. Cime Aventures inc. Contribution remboursable de 45 000 $ sur un investissement total de 119 715 $ Le centre de villégiature Cime Aventures est une entreprise familiale fondée en 1989 qui a pour mission de faire découvrir la rivière Bonaventure, jusque-là presque inconnue. L'entreprise, récipiendaire de plusieurs prix, est la seule à offrir sur la côte gaspésienne des produits d'écotourisme avec de l'hébergement (chambres/camping) et de nombreux sports nautiques. Le projet vise l'expansion de l'entreprise par le développement des infrastructures d'aventure et d'écotourisme. La contribution portera sur l'acquisition et l'installation d'un parcours aérien (hébertisme), sur l'acquisition d'équipement et l'installation d'une zone franche pour des activités nautiques de descente de rivière sur une section de la rivière Bonaventure. Le projet permettra de créer trois emplois. Le Château Blanc de Bonaventure (1994) inc. (Riôtel Bonaventure) Contribution remboursable de 45 000 $ sur un investissement total de 98 000 $ Constitué en 1994, le Château Blanc de Bonaventure est un établissement hôtelier de 30 unités, classifié 3 étoiles, situé en bordure de la Baie des Chaleurs. Il dispose d'une salle de réunion et d'un restaurant et opère 6 mois par année, soit de mai à octobre. Sa localisation stratégique au coeur du village et son accès privilégié à la mer en font un site exceptionnel. Le projet vise la modernisation du Château Blanc de Bonaventure, établissement hôtelier 3 étoiles, afin de bonifier la qualité de son offre touristique et d'augmenter sa compétitivité. La contribution permettra la réalisation de travaux de rénovation et de modernisation du corridor ainsi que des huit unités de classe supérieure (revêtement de plancher, électricité, éclairage, mobilier, fenestration et salles de bain) et l'acquisition d'équipements pour la tenue de banquets. Site historique du Banc-de-Paspébiac inc. Contribution non remboursable de 30 000 $ sur un investissement total de 298 804 $ Le Site historique du Banc-de-Paspébiac a été constitué en personne morale en 1977. L'organisme est une entité juridique sans but lucratif dont la mission est d'assurer la conservation et la promotion de l'histoire et des bâtiments du site patrimonial du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac. Le site est un complexe industriel de pêche à la morue qui est actif depuis la fin du XVIIIe siècle. En 1964, un incendie a détruit la plupart des 70 bâtiments qui existaient encore à l'époque. Le site actuel comprend 12 bâtiments qui ont résisté à l'incendie et représente le plus grand ensemble de bâtiments industriels du XIXe siècle sur le sol gaspésien. Le projet vise la bonification de l'offre touristique de l'entreprise grâce au renouvellement de l'exposition permanente. La contribution porte sur les coûts liés à la composante des communautés d'expression anglaise véhiculée dans la nouvelle exposition, tels que les salaires et honoraires pour les activités de recherche au sein des communautés d'expression anglaise, les frais de traduction, de conceptualisation et de développement du contenu pour ce volet et les coûts de fabrication des présentoirs et des panneaux informatifs dont l'éclairage et une composante multimédia/interactive. En résumé Nombre de projets : 6

Nombre d'emplois créés : 5

Contributions de DEC : 592 216 $

Investissements totaux générés par ces projets : 1 868 882 $

