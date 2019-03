Le gouvernement du Canada aide l'industrie du blé à accroître sa part du marché d'exportation





WINNIPEG, le 13 mars 2019 /CNW/ - Le secteur des céréales est l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Canada, avec 20,5 millions de tonnes de blé exportées en 2017 et 21 milliards de ventes à l'exportation.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau a annoncé un investissement pouvant atteindre 6,2 millions de dollars pour aider l'Institut international du Canada pour le grain (IICG) à élargir le marché pour le blé canadien, grâce à du soutien technique, à des études de marché, à des échanges d'employés et à une formation personnalisée à l'intention des clients et des partenaires commerciaux dans plus de 50 pays.

Ce projet, financé par le Programme Agri-marketing, dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, permettra à l'IICG de renforcer les relations avec les acheteurs et de prévenir les futurs problèmes d'accès au marché, tout en élargissant les marchés existants et en explorant de nouvelles possibilités partout dans le monde.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la première tournée agricole de la ministre Bibeau. Elle rencontrera des agriculteurs, des transformateurs et des chefs de l'industrie et participera à des événements agricoles locaux, afin de souligner les investissements et les programmes agricoles fédéraux stratégiques, ainsi que la façon dont ceux?ci contribueront à créer un secteur encore plus fort et plus innovateur pour le Canada.

La tournée a commencée le 11 mars, à Vernon, en Colombie Britannique, et se termine aujourd'hui, à Winnipeg, au Manitoba, avec des arrêts à Kelowna (C.-B.) et à Calgary (Alb.).

Citations

« L'Institut international du Canada pour le grain a déployé des efforts soutenus pour accroître, ici et à l'étranger, la connaissance et la confiance des acheteurs à l'égard de la qualité du blé canadien. Cet investissement démontre que le gouvernement du Canada est résolu à soutenir l'industrie céréalière, à améliorer sa compétitivité et à favoriser la croissance économique continue de la classe moyenne et la prospérité à long terme pour tous les Canadiens. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement du Canada sait combien le travail de l'Institut international du Canada pour le grain est précieux pour le secteur des céréales. Ce financement permettra à l'IICG de renforcer la confiance des acheteurs dans la qualité du blé canadien pour développer les marchés existants et nouveaux, tout en stimulant la création d'emplois et l'expansion économique dans notre région. »

- Robert-Falcon Ouellette, député fédéral de Winnipeg?Centre

« Le gouvernement du Canada a grandement contribué à la réussite de l'IICG au cours de ses 47 années d'existence. Au cours des trois prochaines années, le financement du Programme canadien pour l'agriculture sera utilisé par l'IICG pour maintenir la confiance dans la qualité du blé canadien sur les marchés internationaux, améliorer les connaissances des clients sur le rendement et la fonctionnalité du blé canadien, et recueillir les renseignements sur les exigences des clients en matière d'utilisation finale pour les transmettre avec la chaîne de valeur canadienne. »

- JoAnne Buth, PDG, Institut international du Canada pour le grain

Faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

En 2017, les exportations de blé du secteur des céréales du Canada se sont élevées à 20,5 millions de tonnes.

se sont élevées à 20,5 millions de tonnes. L'Institut international du Canada pour le grain (IICG) est un organisme à but non lucratif créé en 1972 pour collaborer avec la chaîne de valeur des grains et des autres grandes cultures dans l'ensemble du Canada et à l'étranger pour favoriser le développement des produits agricoles canadiens et accroître leur utilisation.

pour le grain (IICG) est un organisme à but non lucratif créé en 1972 pour collaborer avec la chaîne de valeur des grains et des autres grandes cultures dans l'ensemble du et à l'étranger pour favoriser le développement des produits agricoles canadiens et accroître leur utilisation. Ce financement a été accordé dans le cadre du programme Agri-marketing : Volet Associations nationales de l'industrie du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale dotée d'un budget qui pourrait atteindre 121 millions de dollars sur cinq ans et visant à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger et à saisir des débouchés sur le marché national.

