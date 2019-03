La Fondation du Qatar annonce son engagement envers un panel de conférence composé à « 50 pour cent de femmes »





DOHA, Qatar, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- Son Excellence Hind bint Hamad Al Thani, fille du cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, Vice Chairperson et CEO de la Fondation du Qatar (FQ), a aujourd'hui réaffirmé l'engagement de l'organisation à apporter le plus grand choix possible de points de vue relatifs à des questions et à des défis cruciaux. Dans ce cadre, la FQ s'engage à intégrer 50 pour cent de femmes dans le panel d'intervenants de toutes ses conférences et événements, à l'échelle locale et internationale.

L'engagement révolutionnaire à l'échelle régionale entrera en vigueur début 2020 au sein de l'organisation comptant 5 000 personnes, acteur clé de la transformation économique et sociale du Qatar grâce à ses initiatives dans les domaines de l'éducation, de la science et de la recherche, et du développement communautaire. Cet engagement signifie que les participants aux discussions et aux débats de tous les événements de la FQ, des sommets en passant par les ateliers, seront des femmes à hauteur de 50 pour cent.

Cette initiative, annoncée à la suite de la récente Journée internationale de la femme, renforce l'impact qu'a eu la FQ, pendant plus de deux décennies, en offrant aux personnes la possibilité de participer à l'évolution de la société à l'échelle locale et internationale (indépendamment du genre, de l'appartenance sociale et de la culture) et de stimuler la diversité et l'inclusivité.

En soutenant l'attention des Nations Unies portée à la participation des femmes, considérée comme un aspect essentiel de la résolution des problèmes sociaux, économiques et politiques mondiaux, l'engagement annoncé par Son Excellence Hind bint Hamad Al Thani vise à renforcer le dialogue et l'action sur des plateformes situées au Qatar, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que dans le monde entier, et à garantir que les points de vue des hommes et des femmes sont appliqués à l'heure d'aborder les grandes questions du développement économique, social et humain.

Son Excellence Hind bint Hamad Al Thani a déclaré : « C'est ma conviction, et celle de la Fondation du Qatar, qu'aucune considération relative au genre ou à toute autre condition ne devrait constituer un obstacle au développement d'un individu, à sa recherche d'opportunités et à sa participation dans les discussions globales sur les thèmes, les problématiques et les défis qui concernent la société dans son intégralité.

« L'engagement que nous annonçons aujourd'hui est la suite naturelle, évidente et puissante de cette conviction. Par le biais de notre investissement dans l'éducation et de notre philosophie en tant qu'organisation, l'engagement de la Fondation du Qatar de donner à tous l'opportunité de participer activement à la société est incarné dans la diversité des chefs de file et des modèles de rôle que nous encourageons, et dans l'impact qu'ils ont dans de nombreux domaines au Qatar et au-delà.

« Désormais, en nous engageant à intégrer au moins 50 pour cent de femmes dans toutes nos conférences et nos panels d'événements à partir de 2020, notre objectif est de souligner davantage le rôle de la Fondation du Qatar en tant que chef de file et moteur de l'inclusivité et du changement social positif, à l'échelle nationale et régionale, mais aussi la nécessité pour les femmes comme pour les hommes de contribuer à ce changement. »

La ville universitaire « multiversité » de la FQ (qui accueille neuf universités) présente un corps étudiant principalement féminin, parmi lequel la moitié des étudiants en ingénierie sont des femmes. En parallèle, l'équipe de direction de la FQ est composée de 40 pour cent de femmes.

En 2018, la FQ a organisé 40 événements majeurs, à la fois locaux et internationaux, auxquels plus de 55 000 personnes ont assisté. Parmi les plateformes qui représenteront l'engagement « 50 pour cent de femmes » de la FQ sur la scène internationale, il y aura le World Innovation Summit for Education (WISE) et le World Innovation Summit for Health (WISH), des initiatives de la FQ respectivement concentrées sur la création d'un avenir pour l'éducation et les soins de santé par le biais de l'innovation et la collaboration globale.

Leurs événements comportent des sommets internationaux bisannuels, qui rassemblent des décideurs, des leaders d'opinion et des professionnels de l'éducation et de la santé issus des quatre coins du monde, mais également des tables rondes de haut niveau. Le plus récent sommet WISE, en 2017, a vu plus de 100 conférenciers contribuer à plus de 50 sessions, avec la présence de plus de 2 000 délégués provenant de plus de 150 pays. En parallèle, presque 2 200 professionnels de santé issus de 116 pays ont participé au sommet WISH 2018, qui a présenté 22 groupes d'experts.

La Sultane Afdhal, CEO de WISH, a ajouté : « Historiquement, les femmes ont été sous-représentées dans les postes de direction dans le secteur de la santé et cela à l'échelle mondiale. Chez WISH, nous travaillons dur pour que tout le monde puisse s'exprimer au sein de notre vaste communauté internationale qui cherche à jouer un rôle dans la création d'un monde en meilleure santé, que ce soit par le biais de notre sommet phare à Doha ou lors d'autres événements que nous organisons durant l'année.

« Si toutes les voix doivent être écoutées et que toutes les idées doivent faire l'objet de la même attention, des efforts concertés doivent être déployés pour garantir que les experts des deux genres se voient accorder les mêmes opportunités de se joindre aux discussions. En gardant cela à l'esprit, WISH soutient sans réserve et adhère pleinement à l'engagement de la FQ visant à favoriser l'égalité de représentation de ses panels. »

Stavros N. Yiannouka, CEO de WISE, a conclu : « En tant que plateforme d'éducation globale engagée dans la promotion de l'inclusion et de la diversité dans l'accès à l'éducation, WISE a, depuis sa création, fourni des opportunités de visibilité dans ses forums et ses projets à des experts renommés et des leaders d'opinion hommes et femmes, issus de divers horizons socio-économiques et ethnique ».

