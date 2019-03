Avis aux médias - le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Toronto





TORONTO, le 13 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Toronto.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), de même qu'Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Borys Wrzesnewskyj, député de Etobicoke Centre.

Date : Le 14 mars 2019



Heure : 10 h 30



Endroit : 55, Avenue Warrender

Toronto (Ontario)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 11:00 et diffusé par :