Multitude, solitude. Les photographies de Dave Heath





Une figure influente de la photographie moderne fait l'objet de la plus récente exposition du Musée

À l'affiche :

la plus grande sélection d'oeuvres de Dave Heath présentée jusqu'ici;

la maquette originale du livre A Dialogue in Solitude - reconnu comme l'un des plus importants livres de photos du XX e siècle;

Beyond the Gates of Eden, tout premier diaporama audiovisuel de Dave Heath .

OTTAWA, le 13 mars 2019 /CNW/ - Louangé par le milieu de la photographie tant au Canada qu'aux États-Unis, mais peu connu du public, le photographe de rue Dave Heath (1931-2016) fait l'objet d'une grande exposition rétrospective au Musée des beaux-arts du Canada. Multitude, solitude. Les photographies de Dave Heath, présentée du 14 mars au 2 septembre 2019, montrera toute la mesure du talent exceptionnel de l'artiste considéré comme l'un des plus brillants de sa génération et dont l'oeuvre a marqué de façon unique la photographie.

Organisée par Keith F. Davis, conservateur principal, photographies, au Nelson-Atkins Museum of Art, l'exposition place sous les projecteurs plusieurs décennies de production artistique de Dave Heath, de 1949 à 1969, puis des années 2000. Elle met également en lumière le processus créatif de Heath. Andrea Kunard, conservatrice associée, photographies, à l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada, a enrichi l'exposition d'oeuvres tirées des collections du Musée, de Bibliothèque et Archives Canada, et de celle de la Succession de Dave Heath. Ces oeuvres produites dans les années 1980 sont présentées dans l'espace PhotoLab, adjacent aux salles de l'exposition.

« Multitude, Solitude. Les photographies de Dave Heath présente une sélection des plus beaux tirages de cet artiste qui possédait une sensibilité visuelle tout à fait originale, tout en soulignant ses idées sur le processus. Cette combinaison offre au public une compréhension exceptionnellement riche du travail de Dave Heath, dont les contributions à la photographie créative furent majeures », a souligné Keith F. Davis.

L'exposition présente quelque 180 oeuvres qui retracent le long parcours professionnel diversifié de Dave Heath : de ses photographies en noir et blanc, ses maquettes de livres faits à la main, à ses présentations de diapositives multimédias. Parmi les oeuvres exposées figure la maquette originale de son livre et oeuvre maîtresse A Dialogue with Solitude, assemblé de 1961 à 1963 et publié en 1965. Selon James Borcoman, conservateur émérite et fondateur de la collection de photographies du Musée, il s'agit du livre le plus important jamais réalisé par un photographe dans les années 1960 et qui a exercé une influence sur de nombreux photographes. Beyond the Gates of Eden, 1969, occupe également une place importante au sein de l'exposition.

Répartie en sept sections qui soulignent les périodes phares de l'oeuvre de l'artiste, l'exposition réunit notamment de nombreuses images en noir et blanc, dont celles de passants saisies dans les rues de New York, Chicago, Philadelphie et d'autres grandes villes nord-américaines. On y présente aussi des images en couleurs que Dave Heath a réalisées entre 2001 et 2012 à l'aide d'un appareil numérique.

An Epiphany, une projection de diapositives produite par Dave Heath en 1971, est présentée dans l'espace PhotoLab. Elle est accompagnée de trois collages du même titre. Les visiteurs y verront également l'oeuvre Songs of Innocence, réalisée en 1981 avec des images Polaroïd, ainsi que quelques-uns de ses journaux de collages prêtés par Bibliothèque et Archives Canada.

«Tout au long de sa carrière, Dave Heath a commenté de manière créative les forces et les faiblesses de la condition humaine à travers une variété de supports et de formats d'images », a indiqué Andrea Kunard. « Il comprenait le pouvoir de la photographie dans la société contemporaine. Son utilisation compulsive du médium reflète la manière dont l'identité est constamment construite et déconstruite par le goût insatiable de la société pour les images. »

Le Musée des beaux-arts du Canada compte au sein de sa collection près de 130 oeuvres de Dave Heath, y compris d'importants portfolios de photographies en noir et blanc, de même que des livres et des oeuvres en couleurs. La collection de l'Institut canadien de la photographie comporte en outre plusieurs productions de diapositives de l'artiste.

En 1981, le Musée des beaux-arts du Canada a organisé une exposition de deux oeuvres majeures de l'artiste : A Dialogue with Solitude et Songs of Innocence IV. Le Musée a également exposé des photographies de Dave Heath en 2005 dans son exposition intitulée La rue. Robert Frank, Tom Gibson, Dave Heath, Michael Schreier, Robert Walker, et Justin Wonnacott.

À propos de Dave Heath

Dave Heath nait le 27 juin 1931 à Philadelphie. Ses parents l'abandonnent à l'âge de 4 ans, une expérience qui le marque pour le reste de sa vie. Il vit par la suite en foyers d'accueil jusqu'à l'âge de 12 ans, puis dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est là qu'il découvre la photographie, en voyant un photoreportage sur un jeune garçon orphelin dans le magazine Life.

Dave Heath développe rapidement une passion pour la photographie. Autodidacte, il en apprend les rudiments à travers ses lectures et ses visites dans les musées. En outre, il met au point ses propres techniques de traitement des tirages en chambre noire, résultant en de saisissantes photographies en noir et blanc, empreintes de spontanéité et d'émotions.

Il est mobilisé en 1953 en Corée comme mitrailleur, où il photographie ses compagnons d'armes. Après la guerre, il retourne dans les villes animées pour y photographier les gens, ce qui lui mérite le titre de « photographe de rue ». Dès la jeune vingtaine, il est reconnu comme prodige. Il se mérite une bourse Guggenheim pendant deux années consécutives, ce qui lui permet de sillonner en autocar les États-Unis avec son appareil photo. Durant son voyage, il photographie les visages de passants dans les rues des grandes villes américaines.

Dave Heath s'établit à Toronto en 1970, où il enseigne la photographie à la Ryerson University pendant 27 ans. Il y vit jusqu'à son décès, en 2016, le jour de son 85e anniversaire.

Au fil des décennies, il cherche sans cesse à se renouveler, explorant et ayant recours à divers formats et supports photographiques : collages multimédias, diapositives, diaporamas audiovisuels, caméra à développement instantané, et caméra numérique.

Pour en savoir davantage sur le travail de Dave Heath et sur les faits saillants de sa vie, lisez l'article d'Andrea Kunard intitulé Solitude et interaction humaine : l'originalité expressive de Dave Heath, maintenant en ligne dans le Magazine MBAC, et visitez la page consacrée à l'exposition dans le site Web du Musée.

Multitude, solitude. Les photographies de Dave Heath a d'abord été présentée au Philadelphia Museum of Art, au Amon Carter Museum of American Art (Fort Worth, Texas), et au Nelson-Atkins Museum of Arts (Kansas City, Missouri), avant d'être présentée à Ottawa. Cette dernière présentation est organisée par le Nelson-Atkins Museum of Art en association avec l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada, grâce au soutien de la Banque Scotia, Partenaire Fondateur de l'ICP.

Rencontre avec l'expert : Keith F. Davis

Le samedi 23 mars 2019 à midi, le commissaire de l'exposition Keith F. Davis fera une visite commentée de Multitude, solitude. Les photographies de Dave Heath. En anglais avec période de questions bilingue. Compris dans le droit d'entrée au Musée.

Heures d'ouverture et droits d'entrée

Pour connaître les heures d'ouverture et les droits d'entrée, visitez beaux-arts.ca/heures d'ouverture et droits d'entrées.

À propos du Nelson-Atkins Museum of Art

Le musée Nelson-Atkins, situé à Kansas City, Missouri, est reconnu nationalement et internationalement comme l'un des plus beaux musées d'art en Amérique. Le Nelson-Atkins dessert la collectivité en donnant accès à sa collection réputée de près de 40 000 objets d'art. Il est connu pour ses salles d'art asiatique, de peintures européenne et américaines, de photographies, de sculpture moderne, et pour ses nouvelles salles d'art autochtone américain, et égyptien. Pour en savoir davantage, visitez nelson-atkins.org.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècles au Canada, d'importantes oeuvres d'art indigène, américain et asiatique ainsi qu'une collection mondialement réputée d'estampes, de dessins et de photographies. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour de plus amples renseignements, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter sur @MBACanada

À propos de l'Institut canadien de la photographie

L'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada est un pôle de partage, de collecte et de questionnement de la photographie sous toutes ses formes. Créé en 2015, il est officiellement inauguré en octobre 2016. Ses collections qui s'enrichissent régulièrement de nouveaux dons, sont fondées sur celle du Musée des beaux-arts du Canada : celles de l'ancien musée canadien de la photographie contemporaine et les images fixes des archives de l'Office national du film du Canada. Intégré au sein du musée des Beaux-Arts du Canada, l'Institut canadien de la photographie bénéficie du soutien exceptionnel de la Banque Scotia - Partenaire Fondateur de l'ICP, du fonds Archives of Modern Conflict (AMC) et de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez beaux-arts.ca/icp.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 11:00 et diffusé par :