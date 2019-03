L'Assemblée nationale récompense les lauréats et lauréates et les finalistes des Prix du livre politique au Salon international du livre de Québec





QUÉBEC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 17e édition des Prix du livre politique, l'Assemblée nationale récompensera les lauréats et lauréates et les finalistes lors d'une cérémonie qui aura lieu le jeudi 11 avril, à 17 heures, sur la Scène des Rendez-vous littéraires du Salon international du livre de Québec (SILQ). Le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Marc Picard, prendra part à la cérémonie.

« L'Assemblée nationale est fière de tenir ce concours unique qui, depuis 2003, met à l'avant-plan tant les auteures et auteurs que les étudiantes et étudiants passionnés par la politique québécoise. Les ouvrages présentés au fil des ans réussissent toujours à nous impressionner notamment par leur originalité, leur pertinence et leur vision nouvelle de la politique au Québec », a indiqué M. Picard.

Avec ces prix, les lauréats et les finalistes obtiennent une belle visibilité pour leurs ouvrages en plus de se partager 14 500 $ en bourses.

Table ronde sur la communication politique

Le vendredi 12 avril, à 19 h 30, sur la Scène des Rendez-vous littéraires du SILQ, l'Assemblée nationale présentera une table ronde sur la communication politique où échangeront des auteurs ayant écrit sur ce thème. Mme Gisèle Gallichan animera les discussions entre les intervenants. Le public est attendu en grand nombre!

Pour de plus amples informations concernant les Prix du livre politique, consulter le site Internet de l'Assemblée nationale (http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca), ou encore communiquer par téléphone au 418 643-4408 ou par courriel à livre_politique@assnat.qc.ca.

