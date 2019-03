J.D. Irving, Limitée et Irving Shipbuilding s'engagent à titre de commanditaires principaux des 25es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies





OTTAWA, 13 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC), organisation à but non lucratif qui fait activement la promotion des professions dans les métiers spécialisés et les technologies est fière d'annoncer que J.D. Irving, Limitée (JDI) et Irving Shipbuilding ont confirmé leur appui en tant que commanditaires principaux des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019.

C'est avec grand plaisir que SCC annonce que J. D. Irving a renouvelé son appui aux Olympiades canadiennes, qui en sont à leur 25e édition. Le partenariat avec le groupe d'entreprises J.D. Irving inclura une contribution de Kent Building Supplies et d'Irving Shipbuilding. Les Olympiades canadiennes constituent pour J.D. Irving, Limitée et Irving Shipbuilding l'occasion de mettre en relief les options de carrière qui s'offrent aux jeunes. De nombreux métiers au programme des Olympiades sont reliés au secteur maritime, dont le soudage et la mécanique industrielle. Le Groupe d'entreprises J.D. Irving aura des représentants sur place pour rencontrer les élèves visiteurs, les concurrents et les membres du public, à leur station interactive Essaie un métier et une technologie. Plus de 7500 élèves de la Nouvelle-Écosse sont attendus aux Olympiades 2019, à Halifax. Les visiteurs auront l'occasion de prendre part à plus de 50 activités interactives aux stations Essaie un métier et une technologie, de sentir l'effervescence de la compétition et de rencontrer des représentants d'entreprises clés et d'établissements de formation durant les 25es Olympiades canadiennes.



« L'équipe de J.D. Irving est fière de commanditer les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019, à Halifax. Nous sommes heureux à la perspective d'accueillir les jeunes hommes et les jeunes femmes de talent de partout au pays. Les métiers spécialisés leur réservent un avenir prometteur. Nos prévisions 2019-2021 pour l'embauche incluent 700 postes de métiers spécialisés, et les Olympiades constituent une excellente occasion de rencontrer la prochaine génération de main-d'oeuvre et de présenter aux jeunes les carrières enrichissantes qu'offre notre entreprise », a déclaré James D. Irving, coprésident directeur général de J.D. Irving, Limitée.

SCC se réjouit de travailler de concert avec JDI et Irving Shipbuilding en vue des Olympiades de cette année. Leur généreux appui lui permettra de mieux promouvoir les professions dans les métiers spécialisés auprès des élèves et des apprentis du Canada grâce à ses Olympiades. Selon Buildforce Canada, au cours de la présente décennie, jusqu'à 250?000 travailleurs de la construction prendront leur retraite. Créer une main-d'oeuvre spécialisée dans ce secteur est primordial pour la prospérité du pays.

« Grâce à notre partenariat avec J.D. Irving, Limitée et Irving Shipbuilding, nous sommes en mesure de faire connaître les systèmes d'apprentissage et les multiples professions dans les métiers spécialisés et les technologies. Ces professions continuent d'évoluer avec l'apport des outils numériques et des technologies émergentes, et il est de plus en plus important de les présenter aux jeunes afin d'avoir une main-d'oeuvre suffisante pour l'avenir», a expliqué Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

Au sujet de J.D. Irving, Limitée

Fondée en 1882, J.D. Irving, Limitée possède des entreprises au Canada et aux États-Unis. Elle compte un effectif de plus de 16?000 employés à temps plein au sein d'unités opérationnelles dans les secteurs suivants :

Agriculture

Construction et équipement

Biens de consommation

Aliments

Foresterie et produits forestiers

Vente au détail et distribution

Construction navale et fabrication industrielle

Transport et logistique

Depuis ses débuts, il y a plus de 135 ans, ses employés continuent de faire de JDI un groupe diversifié d'entreprises centrées sur la performance. C'est grâce à une équipe dévouée, utilisant des pratiques exemplaires pour faire les meilleurs produits, que JDI peut mieux servir sa clientèle, au Canada et ailleurs dans le monde.

Rendez-vous à www.jdirving.com pour en savoir davantage sur le groupe d'entreprises J.D. Irving, Limitée.

Au sujet de Irving Shipbuilding Inc.

Irving Shipbuilding Inc. est le constructeur naval et le fournisseur de soutien aux navires en service le plus moderne en Amérique du Nord. Basés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, son équipe qualifiée et ses équipements innovants favorisent la construction, la fabrication, la transformation et la maintenance des navires et des plates-formes extracôtiers en toute efficacité. En tant que constructeur choisi par le Canada, Irving Shipbuilding Inc. travaille avec la Marine royale du Canada sur la prochaine classe de navires de combat de surface canadien et de patrouille extracôtiers et de l'Arctique au titre de la Stratégie nationale de construction navale. L'entreprise est fière de poursuivre sa longue histoire comme partenaire de confiance dans la construction navale canadienne. Irving Shipbuilding Inc. est membre du Groupe d'entreprises J.D. Irving, Limited, une société familiale diversifiée ayant des activités au Canada et aux États-Unis. Pour de plus amples informations, rendez-vous à www.IrvingShipbuilding.com ou à www.naviresducanada.ca .

Au sujet de Skills/Compétences Canada

Son siège social est situé à Ottawa, en Ontario. Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale à but non lucratif. Comptant des organismes membres dans toutes les provinces et tous les territoires, SCC, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes et des apprentis. Skills Compétences Canada est l'organisme membre canadien au sein de WorldSkills.

Grâce à ses liens uniques avec des partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d'oeuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre des occasions d'apprentissage expérientielles, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies auxquels participent des centaines de milliers d'élèves, aux niveaux régional, provincial et territorial, et international, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. SCC et ses organismes membres travaillent avec les agences réglementaires qui régissent la formation par apprentissage pour les plus de 300 professions dans les métiers spécialisés reconnus au Canada. Une fois sa formation terminée, l'apprenti peut s'inscrire à l'examen du Sceau rouge, la norme d'excellence nationale, en vue d'obtenir son certificat de compagnon ou de compagne.



