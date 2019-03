Québec soutient la recherche sur les changements climatiques





QUÉBEC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde plus de 10,6 M$ au consortium de recherche Ouranos afin d'appuyer ses activités et ses divers projets de recherche appliquée portant sur l'adaptation aux changements climatiques. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Une subvention de 7 650 000 $, attribuée à Ouranos par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, assurera la poursuite des activités de fonctionnement de l'organisme pour les trois prochaines années. Une seconde aide financière, d'un montant de 3 000 000 $, lui est également accordée par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques par l'entremise du Fonds vert pour les deux prochaines années. Cette subvention servira à la réalisation de projets spécifiques d'adaptation aux changements climatiques dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques et en appui à la Stratégie gouvernementale d'adaptation aux changements climatiques 2013-2020.

Citations :

« Les impacts des changements climatiques se font de plus en plus sentir et la nécessité de s'y adapter est désormais incontournable. Le développement des connaissances par Ouranos constitue un pilier de l'action du Québec en matière d'adaptation à ces impacts. En disposant d'une compréhension encore plus fine des répercussions des changements climatiques, les décisions que nous prendrons seront profitables à la fois pour notre qualité de vie et notre économie. Toutes les régions, qu'elles soient fortement urbanisées, côtières ou plus éloignées, réclament de pouvoir compter sur cette expertise pour déployer des mesures concrètes afin de faire adéquatement face aux changements climatiques et d'assurer le bien-être et la sécurité de leurs citoyens. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Nous sommes fiers de contribuer à la poursuite des activités d'Ouranos, un partenaire clé du gouvernement du Québec dans ses efforts pour renforcer la recherche sur l'adaptation aux changements climatiques. Nul doute que notre appui permettra à cet organisme dynamique d'accroître son expertise et d'établir encore plus de collaborations fructueuses avec ses partenaires, et ce, au plus grand bénéfice de la société québécoise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Au Québec, 80 % des municipalités sont susceptibles d'être touchées par des inondations dans l'avenir, et les coûts annuels actuels liés aux dommages sont estimés à 70 M$.

Selon des études dirigées par Ouranos et portant sur l'évaluation des impacts des changements climatiques et de leurs coûts pour le Québec et l'État québécois :

Plus de 20 000 décès seront causés par l'augmentation de la température dans les 50 prochaines années;



L'érosion menacera directement plus de 5 300 bâtiments et au moins 300 kilomètres de routes, dont des tronçons des routes 132 et 138, artères vitales pour les régions qu'elles desservent. Uniquement pour ces raisons, Ouranos a évalué la facture à 1,5 milliard de dollars.

À titre d'exemple, Ouranos mène actuellement une étude avec la Ville de Trois-Rivières afin de tester, sur son territoire, la performance des infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales en climat actuel et futur afin d'améliorer la mise en oeuvre de telles mesures dans le futur.

Une autre étude réalisée par Ouranos en 2015 a concerné le littoral de la ville de Percé. La recharge de plage avait alors été identifiée comme la solution la plus avantageuse économiquement pour contrer l'érosion. La Ville ayant réalisé les travaux à l'anse du Sud en 2016, Percé bénéficie aujourd'hui d'un nouveau littoral bien intégré au contexte paysager et touristique et qui tient compte des risques associés aux changements climatiques.

Plusieurs autres villes du Québec ont également entrepris des démarches d'adaptation. Les acteurs municipaux sont de plus en plus engagés dans l'action et ils ont besoin de l'expertise d'Ouranos pour concevoir les solutions appropriées à leur réalité.

Liens connexes :

Ouranos : www.ouranos.ca/

Stratégie gouvernementale d'adaptation aux changements climatiques 2013-2020 : www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/strategie-adaptation.htm

Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques : www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp

Sources : Information :



Louis-Julien Dufresne

Attaché de presse

Cabinet du ministre

de l'Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques

Tél. : 418 521?3911

louis-julien.dufresne@environnement.gouv.qc.ca Relations avec les médias Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Tél. : 418 521-3991



Mathieu St-Amand Attaché de presse Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière Tél. : 418 691-5650

mathieu.st-amand@economie.gouv.qc.ca



SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 10:47 et diffusé par :