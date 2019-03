Hematogenix lance un test complémentaire de diagnostic d'immuno-oncologie agréé par la FDA pour le cancer du sein triple négatif





TINLEY PARK, Illinois, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Hematogenix®, un leader mondial dans le domaine des services intégrés de pathologie pour la mise au point de médicaments et les essais d'immuno-oncologie, a annoncé le lancement du test complémentaire de diagnostic pour le médicament TECENTRIQ®. Le 8 mars 2019, la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis a agréé l'immunothérapie TECENTRIQ en combinaison avec Abraxane en tant que traitement de première intention du cancer du sein triple négatif (TNBC) localement avancé ou métastatique non résecable positif PD-L1. TECENTRIQ est la première immunothérapie agréée pour le cancer du sein.

Le test complémentaire de diagnostic agréé par la FDA pour la sélection de patients atteints de TNBC pour TECENTRIQ est l'essai VENTANA PD-L1 (SP142). Hematogenix a une grande expérience des tests PD-L1 tant pour le marché du diagnostic que pour celui des essais cliniques. En tant que leader mondial des tests d'immuno-oncologie, Hematogenix a validé tous les essais PD-L1 agréés par la FDA disponibles dans le commerce depuis le début de l'année 2016.

« Nous avons toujours offert un vaste accès commercial aux tests PD-L1 de haute qualité. Nous poursuivrons notre mission qui est d'aider nos médecins à trouver les options thérapeutiques les plus adaptées à leurs patients », explique le Dr Hytham Al-Masri, M.D., PDG et fondateur de Hematogenix. « Cette nouvelle avancée dans l'immunothérapie pour les patients atteints d'un cancer du sein triple négatif métastatique offre des options supplémentaires aux patients qui combattent cette maladie agressive. Je suis fier que mon équipe ait participé aux initiatives de recherche continue dans ce domaine révolutionnaire du cancer. »

L'essai VENTANA PD-L1 (SP142) est une évaluation immunohistochimique de la protéine des ligands PD-L1 (mort cellulaire programmée) dans les cellules tumorales et les cellules immunitaires infiltrant la tumeur du tissu tumoral fixé au formol et inclus dans la paraffine (FFPE).

À propos de Hematogenix

Hematogenix est une entreprise mondiale de biotechnologie qui propose des services de laboratoire de référence. Son équipe de pathologistes cliniques, anatomiques et de recherche diplômés travaille en collaboration avec les meilleurs scientifiques du monde entier pour offrir des tests, des consultations et des conseils de qualité pour tous les aspects de ses services pharmaceutiques et diagnostiques. Hematogenix propose toute une série de services de développement et d'essai de biomarqueurs qui surmontent les complexités des essais cliniques effectués sur les humains. Ses laboratoires cliniques sont certifiés CAP et CLIA et conformes GCP, et ils servent aussi bien le secteur pharmaceutique, en tant qu'organisation de recherche clinique spécialisée, que le secteur de l'oncologie, en tant que fournisseur de tests cliniques et anatomiques. Pour de plus amples informations sur les services complets de Hematogenix pour le développement et le test de biomarqueurs, rendez-vous sur www.hematogenix.com.

Contact médias

